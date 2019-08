Apelan sentencia para uno de "Los Porkys"

La Fiscalía General del Estado de Veracruz y familiares de la joven Dahpne "N" interpusieron un recurso de apelación por la sentencia de tan sólo cinco años de prisión y una fianza de 15 mil pesos a uno de los integrantes de la banda de Los Porkys, señalado del presunto delito de pederastia agravada.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía reconoció que un juez no tomó en cuenta la acusación realizada por el delito de pederastia agravada y con ello bajó la penalidad.

La agresión a la menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, y fue presuntamente a manos de cuatro jóvenes adinerados.

La denuncia penal se presentó hasta marzo debido a que el padre de la víctima, identificada como Dahpne, había llegado a un acuerdo que incluía ofrecer disculpas en video, no acercarse a la víctima y que los agresores tomarán terapia; sin embargo, al no cumplirse decidió acudir a las autoridades.

El caso se hizo público y viral en redes sociales hasta enero del 2016, cuando el señor Javier Fernández, padre de la víctima, denunció en medios de comunicación que no había avances en las indagatorias.

Para ese delito se había solicitado le fuera impuesta la pena prevista por el Artículo 183 de doce a cuarenta años de prisión y multa de hasta cinco mil días de salario.

La Fiscalía señala a Diego de haber introducido por la fuerza a la menor de edad al interior de un automóvil marca Mercedes Benz color negro, con placas de circulación YKR-53-08 del Estado de Veracruz, el cual era conducido por uno de los inculpados.

En el interior de vehículo, en donde Diego "N" y otro sujeto, hoy evadido de la justicia, iban en el asiento trasero junto con ella, uno de cada lado, uno de ellos le quito su teléfono y realizaron diferentes actos eróticos en contra de la voluntad de la adolescente y, por tanto, en detrimento de su integridad sexual, física y psicológica.

Sin embargo, al dictársele sentencia, el Juez le impuso una pena privativa de libertad de cinco años de prisión y una multa de un día de salario mínimo (70 pesos), toda vez que dejo de tomar en cuenta la agravante solicitada por esta Fiscalía.

Por otra parte, al considerar el juzgador que la pena de prisión que se impone al sentenciado de que se trata no excede de cinco años, le concedió una fianza de 15 mil pesos.

"Por tal motivo, al haberse impuesto una penalidad que no resulta acorde con lo solicitado por la Fiscalía en su pliego de conclusiones, se interpuso el Recurso de Apelación tanto por la Fiscalía como por el representante de la adolescente agraviada de identidad reservada, así como por el sentenciado, quedando radicada la apelación en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la sala correspondiente", anunció la Fiscalía.