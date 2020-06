Aplazan Día del Padre hasta el 16 de agosto en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), decidió aplazar el festejo del Día del Padre en la Ciudad de México hasta el 16 de agosto.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, acordó con la Canirac en la capital del país mover la fecha de la celebración para el tercer domingo de agosto.

Recordó que para evitar contagios, la administración local decidió aplazar el festejo del Día del Padre como fue con el de las madres, este último para el próximo 10 de julio, una vez que concluya la contingencia.

Sheinbaum Pardo conminó a que el próximo domingo 21 de junio se celebre a los padres a distancia, sin salir de casa e hizo el exhorto a los capitalinos de no abarrotar negocios, pues no es momento de celebración y hay que evitar contagios.

"Todavía no es tiempo de hacer las fiestas familiares grandes", enfatizó la mandataria.