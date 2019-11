Aplazan en Congreso de CDMX presentación de Ley de niños trans

En definitiva la llamada Ley Trans no será presentada este jueves ante el pleno del Congreso local, pues los diputados locales de Morena acordaron abrir un espacio de 20 días para realizar foros de derechos humanos, con especialistas y, sobre todo, con representantes de la Unicef.

"El tema no será congelado como pudiera creerse. Por el contrario, vamos a enriquecerlo e informar a la ciudadanía sobre los beneficios para la niñez y adolescentes de las reformas para la libre determinación y expresión de la identidad de género", revelaron a EL UNIVERSAL el coordinador y vicecoordinador de Morena en el Congreso local, Ricardo Ruiz Suárez y José Luis Rodríguez Díaz de León, respectivamente.

Reconocieron que en la reunión privada con los integrantes del grupo parlamentario, "no había consenso de ese tema, por lo que luego de discutirlo, establecimos darnos un espacio de 20 días, para organizar foros, sobre todo en los temas de derechos humanos, escuchar a especialistas y representantes de la Unicef", como hace unos días pidió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Rodríguez Díaz de León aceptó que era prematuro aprobar un tema tan importante y delicado para la sociedad, como en su momento alegaron los diputados locales de oposición, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones, "el cual no será tocado, pero resolvimos enriquecerlo".

Aseguró que a los 28 asistentes a la plenaria de Morena, "se les escuchó, expusieron sus dudas, sus opiniones. Por ello resolvimos abrir este espacio de 20 días, que vence el 10 de diciembre próximo. De si se aprueba o no, eso lo decidirá el pleno", comentó el legislador.

Sin embargo dijo tener confianza de que en este periodo quedarán aclaradas las dudas e incomodidades que tienen no sólo algunos diputados de Morena, sino del PRD, PRI y, principalmente, del PAN.

"Aunque hay que recordar que todos dijeron no estar en contra de la propuesta, sólo que pedían discutir más el tema. Así lo aceptamos y ahora pedimos también su colaboración para llegar a buen puerto", sostuvo.

A su vez Ruiz Suárez sostuvo que durante la reunión, que se prolongó por más de seis horas –inició cerca de las 9:30 horas y concluyó cerca de las 15:40 horas–, los diputados de Morena acordaron darle prioridad a las leyes que quedan pendientes por resolver.

"Vimos punto por punto de la agenda, por lo que puedo adelantarte que este mes sacaremos la Ley de Planeación, la de Pueblos y Barrios, los de la Ley Orgánica de la Fiscalía y, sobre todo, lo de las prerrogativas de los partidos políticos. Son algunos de los temas que resolvimos", comentó.

"Lo importante de la plenaria, es que resolvimos puntos importantes como grupo y unificamos criterios, lo cual nos fortalecerá como grupo parlamentario. Las diferencias quedaron atrás. Ya lo verás en los próximos días", señalaron los líderes morenistas.

Resolverán tema del Canal Revelaron que como quedaron algunos asuntos pendientes por resolver, tendrán otra plenaria este viernes, donde resolverán, de una vez por todas, el tema del Canal de Televisión del Congreso local, donde pretenden crear un Consejo que, a su vez, nombre al director general de esa área.

"Ese día pretendemos establecer fecha para la convocatoria para la conformación de ese Consejo, quien, como lo comentó, decidirá el nombramiento del titular del Canal", refirió Ruiz Suárez.

En cuanto al nombramiento del nuevo director general de Comunicación Social, Contraloría, ajustes en la Oficialía Mayor y demás temas de las áreas administrativas, "acordamos dejarlos una vez que concluya el periodo ordinario, ya que, recuerda, también se nos viene el asunto del Paquete Presupuestal para 2020. De allí que pretendemos sacar la mayor cantidad de asuntos, para centrarnos en ese tema", destacaron los dirigentes de Morena.