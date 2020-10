Aplazan extinción de fideicomisos

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados de México aplazó este jueves la discusión y votación sobre la desaparición de un centenar de fideicomisos públicos con un valor superior a 60.000 millones de pesos.

Al volver de un receso para discutir el proyecto de decreto en materia de fideicomisos, la presidencia de la Cámara ordenó levantar la sesión por falta de quorum, ya que solo estaban 239 legisladores y se requerían 251, la mitad más uno de los 500 diputados.

Al no haber el quorum legal, la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, determinó levantar la sesión sin que se discutiera el decreto.

Sauri citó a sesión presencial de la Cámara de Diputados para el próximo martes para continuar con la votación del decreto que suprimirá 109 fideicomisos, un proyecto que ha causado polémica por la afectación que tendría en sectores de la cultura, la ciencia y la atención a víctimas.

La Cámara de Diputados tenía previsto votar en lo general el decreto para suprimir los fideicomisos y enseguida meterse en lo que se denomina votación en lo particular, durante la cual se revisan los artículos que los diputados hayan reservado.

El texto elimina fideicomisos relacionados con la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, la cooperación internacional para el desarrollo, la cultura y el cine, ciencia y tecnología, el cambio climático y el apoyo a migrantes.

López Obrador aseguró que pese a la extinción de los 109 fideicomisos, sus beneficiarios seguirán recibiendo apoyos, aunque ahora se entregarán de manera directa.

"Para decirlo con mucha claridad, queremos revisar para que no haya aviadores, pero no significa que no nos importa la ciencia, la cultura, el deporte. Tanto nos importan que queremos que no haya corrupción", afirmó López Obrador.