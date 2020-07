Aplazan hasta agosto la audiencia del líder de La Luz del Mundo

El líder de la iglesia La Luz del Mundo (LLDM), Naasón Joaquín García, acusado de abuso sexual a menores, seguirá en la cárcel luego de que se postergara la audiencia prevista para este jueves hasta el próximo 6 de agosto debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.



Los abogados del denominado "Apóstol" han pedido su liberación argumentando que podría morir si contrae el coronavirus ya que sufre de diabetes y presión arterial alta, pero el juez George Lomeli, de la Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) negó la petición y estableció hoy una nueva audiencia para el 6 de agosto.



Lomeli señaló que el caso continúa abierto pues todavía no ha enviado el veredicto de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito, que en abril desestimó el proceso penal por una falla técnica, y espera recibir el escrito a más tardar el 5 de agosto.



El Tribunal señaló que, debido a que la audiencia preliminar de Joaquín no se realizó de forma expedita y que el acusado no renunció a ese derecho, los cargos debían ser desestimados.



Joaquín, de 51 años, se encuentra detenido desde el 3 de junio de 2019 sin derecho a fianza y tras la decisión del magistrado deberá seguir tras las rejas en Los Ángeles.



El líder de La Luz del Mundo fue acusado por la Fiscalía estatal de más de una docena de cargos por violación, pornografía infantil, abuso sexual de menores y trata de personas, entre otros.



Al menos tres de las supuestas víctimas sexuales del líder de la poderosa iglesia son menores de edad, según la acusación de la oficina del fiscal general de California, Xavier Becerra.



La Fiscalía de California ha informado que tiene la intención de continuar con el caso, corrigiendo el trámite procedimental.



En febrero pasado, Sochil Martín, una exintegrante de La Luz del Mundo entabló una acción legal contra diez miembros de la iglesia, entre los que se cuenta Joaquín.



Nacido el 7 de mayo de 1969 en Guadalajara, México, e hijo del "Apóstol" Samuel Joaquín y Eva García, Naasón es el quinto entre ocho hermanos y continuó la dinastía familiar al frente de la Luz del Mundo (LLDM) tras la muerte de su padre.



La iglesia cristiana no trinitaria, que tiene sus sede internacional en Guadalajara, fue fundada por Aarón (Eusebio) Joaquín en 1926 y actualmente está presente en 60 países y tiene hasta 5 millones de seguidores.