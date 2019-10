Aplazan resolución de amparo que interpuso Robles contra vinculación

Hasta noviembre próximo, el juez Décimo de Distrito en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, resolverá si concede el amparo a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó en agosto por el delito de uso indebido del servicio público.

En el acuerdo publicado este viernes, el impartidor de justicia determinó posponer la resolución, debido a que la Subdirectora Jurídica y Normativa, en suplencia de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida Robles Berlanga, no entregó el informe justificado, con ocho días de anticipación.

Lo anterior con la finalidad de que las partes tengan tiempo de preparar una adecuada defensa.

La audiencia estaba programada para este jueves 3 de octubre; sin embargo, el juez la programó para el 4 de noviembre a las 9:40 horas.

"Del estado de autos, se advierte que se encuentra programada la audiencia constitucional para el día de hoy (jueves); sin embargo, no es posible su desahogo. Lo anterior, porque es inconcuso que no se saldan los extremos del artículo 117 de la Ley de Amparo, conforme al cual, el informe justificado debe ser rendido por lo menos con ocho días de anticipación a la audiencia, con el objeto de que las partes se impongan de su contenido y estén en posibilidad de preparar una adecuada defensa a sus intereses".

La defensa de Robles Berlanga interpuso el juicio de amparo en septiembre pasado contra el auto de vinculación a proceso, en el que acusó diversas irregularidades en la determinación del juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada por el partido Morena, Dolores Padierna Luna.