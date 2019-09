Aplazan resolución para definir si revocan suspensión de Santa Lucía

Un juez federal aplazó la resolución en la que definirá si revocará o no una de las suspensiones definitivas otorgada en contra de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Fuentes federales informaron que el juez Quinto de Distrito en materia Administrativa difirió la audiencia incidental que tenía programada para este martes a las 10:00 horas, debido a que la diligencia no estaba preparada.

Esto, debido a que en el incidente de revocación, tramitado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los quejosos del amparo ofrecieron como prueba la realización de una inspección ocular en la Base Aérea Militar de Santa Lucía. La diligencia no ha sido realizada, razón por la que la audiencia incidental no pudo celebrarse.

En dicha audiencia, se tenía previsto que el juez Quinto de Distrito dicte su sentencia interlocutoria en la que definiría si revocaba o no una suspensión definitiva que mantiene frenada la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Hasta ahora, el juez no ha fijado nueva fecha de audiencia incidental.

En el Incidente de Revocación tramitado por la Sedena, dicha institución alegó que todos sus bienes muebles e inmuebles fueron catalogados el pasado 29 de agosto como Instalaciones. Estratégicas, por lo que su operación reviste carácter de seguridad nacional.

Con esto, la Sedena indicó al juez que su suspensión debía dejar de estar vigente y debido a que la audiencia incidental no pudo realizarse, la resolución permanece pendiente.

Si el juez falla a favor de la Sedena, los más de 100 amparos tramitados por el colectivo #NoMásDerroches y los pueblos originarios de Tecámac, Estado de México, están en riesgo de quedar sin materia.

Desde este lunes, el colectivo #NoMásDerroches cuestionó la maniobra legal de la Sedena y alertó que puede generar un precedente negativo para la protección de los derechos humanos en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se utilice la "seguridad nacional" para anular los amparos que tramiten los ciudadanos.