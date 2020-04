Aplican 130 multas por violar confinamiento en Sonora

En Sonora se aplicaron las primeras 130 multas a automovilistas por salir de casa y violar el confinamiento obligatorio decretado por el Consejo Estatal de Salud a fin de contener contagios por Covid-19. Además, se retuvieron seis vehículos; no se registraron arrestos.

El Secretario de Seguridad Pública en Sonora, David Anaya Cooley, detalló que las multas y amonestaciones se aplicaron en los municipios de Agua Prieta, Magdalena, Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Huatabampo y Cajeme.

Anunció que en los próximos días se implementará un sistema electrónico para controlar la afluencia ciudadana en las calles, en periodo decretado como aislamiento obligatorio, del 13 al 30 de abril.

En los operativos implementados en la estrategia "Quédate En Casa", Fase II participan elementos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Guardia Nacional.

"Vemos que hay ciudadanos que están acatando totalmente las acciones preventivas y quedarse en casa es una de ellas, sin embargo hay algunas personas que de manera injustificada de manera inconsciente están viajando toda la familia todavía arriba del vehículo", dijo.

Hizo un llamado a la conciencia ciudadana para que solo salga de casa por las seis causas justificadas:

Adquisición de alimentos y productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a hospitales, centros de salud, establecimiento con actividad esencial; desplazamiento al trabajo definido como actividad esencial; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia o cuidado a adultos mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables y al banco.

Jesús Alonso Durón Montaño, Director de Tránsito de la Policía Municipal de Hermosillo, detalló que las multas por salir de casa en esta cuarentena obligatoria van de las 10 a las 100 UMA´s (Unidad de Medida y Actualización) o sea, entre los 868 pesos con 80 centavos, hasta los 8 mil 688 pesos.

El lunes 13 de abril, 64 conductores fueron infraccionados por no acatar las disposiciones emitidas por la contingencia de C ovid-19, dijo.

Las sanciones económicas y detenciones por parte de agentes de la Policía Municipal, Estatal de Seguridad Pública Guardia Nacional, Marina y Ejército Mexicano serán también para quienes circulen en transporte público, bicicletas, motos y hasta quienes anden a pie sin justificar estar en la calle.

En la capital de Sonora se están instalando 34 filtros en los accesos del área rural y accesos a la ciudad.