Aplican más de 13 millones de vacunas

CIUDAD DE MÉXICO.- Del 12 de febrero de 2026 a la fecha en México se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra sarampión y los casos activos han disminuido 30% en las últimas semanas, informó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica de la Secretaría de Salud.

En la conferencia mañanera de este martes, al hacer un llamado para vacunarse el funcionario destacó que las inmunizaciones se aplicaron en macroquioscos, colonias y plazas públicas de todo el país. Señaló que el objetivo es vacunar a 2.5 millones de personas por semana para alcanzar la meta de 25 millones de vacunas.

Los estados con más vacunas aplicadas son: Estado de México, con un millón 756 mil; Ciudad de México, con un millón 310 mil; Jalisco, con un millón 206 mil; Veracruz, con 951 mil; Chiapas, con 835 mil; Puebla, con 795 mil; Nuevo León, con 785 mil, y Michoacán, con 501 mil.

"Hoy vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión (...) el mayor punto de contagios pasó en torno al 21-24 de febrero, y hoy ya tenemos una reducción de casos activos de manera importante de casi 30%".

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Indicó que 60% de los casos activos en México ocurrieron en Jalisco, donde 94% de contagios se concentraron en Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco.