Aplicará IMSS vacuna contra Covid-19 en 11 mil empresas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevé aplicar la vacuna AstraZeneca a trabajadores de empresas que no han recibido alguna dosis, que requieran completar su esquema o recibir refuerzo.

El instituto contactó a los principales grupos empresariales del país para dar a conocer esta campaña, con lo cual se prevé vacunar a más de 2 millones de personas de unas 11 mil empresas.

Ello, para que las empresas faciliten el acceso a las vacunas a aquellos que por razones diversas no han podido acudir a las campañas anteriores y no tienen el esquema completo.