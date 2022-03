"Apoyamos a Ucrania, pero no con armas", responde Olga Sánchez

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, respondió a la petición de parlamentarios ucranios en el sentido de que el gobierno de México apoye con ayuda humanitaria y militar a ese país ante la invasión y bombardeos de Rusia.

"Nuestro apoyo a Ucrania y a su pueblo no será con armas. Este no es el camino. México apoyará a su país ante las instancias internacionales correspondientes", respondió la senadora por Morena luego de la petición entregada por la Embajada de Ucrania vía un grupo plural de senadores.

A través de sus redes sociales difundió la carta de respuesta donde reitera la postura del gobierno mexicano en términos de una "tradición internacional por promover la paz y condenar cualquier agresión armada".

Subrayó que el Senado mexicano condena la invasión de cualquier país a otro, "concretamente la que con costo de vidas humanas realiza la Federación Rusa en Ucrania".

"No buscamos una carrera armamentista que a nadie conviene", agregó la ministra en retiro en su misiva a la Embajadora de Ucrania en México, Osksana Dramaretska.

Cabe destacar que la víspera, parlamentarios ucranianos enviaron una carta a la presidenta del Senado mexicano donde además de solicitar ayuda humanitaria pidieron que México los apoye con armas pequeñas, lanzagranadas y otras municiones, todo tipo de aparatos de comunicaciones, principalmente aparatos de radio portátiles militares; chalecos antibalas y cascos.

"También le rogamos que se comunique con sus socios europeos para entregar algunos de los aviones de combate que tienen a Ucrania", se añade en la misiva.