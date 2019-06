Apoyan a niños que compartieron 'lunch' con su compañero de bajos recursos

Puerto Peñasco, Sonora.- Valente Espinoza, el niño de cinco años originario de esta ciudad que no llevaba 'lunch' a la escuela por falta de recursos y José Miguel, el amigo que le llevaba comida a escondidas, recibieron ayuda del gobierno municipal, a través del Sistema DIF.

El caso de Valente ganó notoriedad en redes sociales luego de que la hermana de José Miguel Díaz publicara en Facebook que el menor intentaba a ayudar a compañero.

El apoyo consistió en despensa, un tinaco, lámina para mejoramiento de vivienda, una beca educativa, así como su incorporación al programa de desayunos durante el periodo escolar, informó Imelda Zamudio Sánchez, directora del DIF Municipal.

La funcionaria local aseguró que con la visita al hogar de la familia Espinoza Rojas se da seguimiento al caso Valente Alejandro, quien estudia en el Jardín de Niños Nueva Creación San Rafael.

Acompañada por Laura Vega Salazar, directora de Desarrollo Social, Imelda Zamudio Sánchez, localizó a las familias Espinoza Rojas y Díaz Calderón, quienes felicitaron la solidaridad de los pequeños al compartir su 'lunch', por lo que de manera inmediata se dispuso de programas y apoyos de la administración municipal.

La directora del Sistema DIF Puerto Peñasco, manifestó el interés de que en los planteles escolares se continúe inculcando valores cívicos y morales, así como de fraternidad entre los rocaportenses.

Puntualizó que el Jardín de Niños Nueva Creación San Rafael forma parte del programa de desayunos escolares, donde la institución escolar recibe 100 desayunos, además de que en esta localidad existen 31 colegios más ingresados a este programa municipal.

Se suman a apoyo. El fin de semana la empresa Danonino publicó en su cuenta oficial de Facebook que buscaba al "Niño Héroe de Sonora" por solidarizarse con su amigo y llevarle a escondidas un 'lunch'.

"Un niño que crece bien, es un ejemplo para todos. Comparte esta publicación y ayúdanos a encontrar a este pequeño héroe", fue el mensaje que la compañía difundió.

Pronto las respuestas de los usuarios ayudaron a la empresa a dar con los pequeños. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si ya entregaron a la familia Espinoza Rojas algún tipo de ayuda.

El origen de la historia. El pasado miércoles 12 de junio, Yessi, hermana del menor que llevaba 'lunch' a su amigo, realizó un post en Facebook difundiendo los hechos. La publicación se hizo viral, alcanzando más de 101 mil reacciones y al ser compartida más en más de 55 mil ocasiones.

El mensaje decía: "Uno de mis hermanitos llevaba huevos en la mochila, antes de irse al kínder le cargue la mochila para que se subiera al carro entonces me percaté de que estaba muy pesada. Cuando la abrí tenía huevos y yogurth adentro entonces lo voltee a ver y agachó la cabeza y le pregunté ¿Por qué traes esos huevos en la mochila? Y se quedó callado por un momento, después me dijo: es que en mi kínder hay un niño que no tiene comida y nunca lleva 'lunche'".