Apoyo a Carlos Joaquín González como embajador en Canadá, afirma José Narro

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- El senador de Morena José Narro Céspedes negó que se haya ausentado de la sesión de las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores América del Norte en la que se buscaba ratificar al exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, como embajador de México ante el gobierno de Canadá.

En entrevista, recalcó que la sesión del pasado 14 de diciembre no se pudo llevar a cabo por falta de quórum, pero no por la inasistencia de algunos senadores de Morena, sino porque faltaron a la cita todos los de la oposición, salvo la panista Gina Cruz, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte.

En este sentido, reconoció que dentro de su grupo parlamentario "ha habido cierto debate, sobre todo en los casos que buscan ratificar a exgobernadores que pertenecieron a otros partidos políticos, y que la gente se sintió afectada por ese gobernador".

Señaló que hay morenistas que cuestionan estas designaciones, sobre todo los legisladores del sur-sureste. "Yo personalmente hablé con Nestora (Salgado) y con Adolfo (Gómez). Ellos tenían algunas consideraciones, pero al final acordamos que ellos iban a acudir. Lamentablemente ya no hubo condiciones para convocar nuevamente a reunión de las comisiones", explicó.

El senador José Narro aclaró que él no se opone a esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros estamos a favor de que se ratifique. Entendemos que hay algunos compañeros que tengan cuestionamientos como los que comentamos, ya sucedió con el exgobernador de Sinaloa, también con el exgobernador de Campeche, donde también se presentó un poco el debate, pero yo creo que al final son propuestas del Presidente, son propuestas, entiendo, que surgen como parte de acuerdos políticos y que al final todo va encaminado a seguir fortaleciendo el proyecto de la Cuarta Transformación", apuntó Narro Céspedes, secretario de la Mesa Directiva del Senado.