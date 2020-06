"Apoyo a pobres y lucha contra corrupción, lo que me satisface", dice AMLO previo a celebrar triunfo electoral

En la víspera del segundo aniversario de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró encabezar una lucha frontal contra la corrupción es una de las cuatro cosas que más lo satisfacen y enorgullecen.

"Primero la atención a los pobres, eso me fortalece mucho en lo interno y en lo espiritual; segundo, el combate a la corrupción... estoy convencido que se trata de la peste más funesta que ha afectado a México, me siento muy orgulloso de estar encabezando una lucha frontal contra la corrupción".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular de Ejecutivo dijo que como lo tercero que lo satisface es que no se ha reprimido al pueblo de México y que no encabeza un gobierno autoritario.

"No hemos participado en violaciones de derechos humanos, que no ha habido masacres, que no se ha utilizado al Ejército, Marina y los cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos".

En cuarto lugar, dijo que "me place" mucho que a pesar de ser el Presidente más atacado en los últimos 100 años, la repuesta sea la libertad y no la censura "eso es un timbre de orgullo".

El presidente López Obrador dijo que lo más doloroso en su administración siempre será van a ser las pérdidas de vidas humanas.

"Me dolió mucho lo de la explosión de Hidalgo (Tlahuelilpan) cuando perdieron la vida personas que estaban recogiendo combustible y todo lo que tiene que ver con la pérdida de las vidas humanas, es lo que más duele y es lo que más nos ocupa, tratando de conducir la tranquilidad y la paz".

"Entre las adversidades que enfrentamos, desatacó la pandemia de coronavirus porque 'íbamos', porque el peso se estaba fortaleciendo, estábamos sentado las bases para el fortalecimiento de la economía, viene la pandemia y afecta".