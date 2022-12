"Aprendí que significa pecho tierra": niño tras balacera en Guaymas

A-AA+

GUAYMAS, Son., diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en redes sociales se difundiera un video a un salón de clases donde una maestra canta una canción de Taylor Swift para calmar a un grupo de pequeños durante una balacera, también se difundió la imagen del trabajo de uno de los niños, quien escribe lo que aprendió ese día. "Hoy en la escuela hubo una balacera. Lo que aprendí hoy fue que significa pecho tierra. Se trata de pegar tu pecho al suelo en caso de una balacera", escribió el pequeño en una hoja acompañado de un dibujo de varias mesas.

La imagen fue compartida tras una balacera que se registró este martes en el bulevar Luis Encinas del sector Miramar en Guaymas, Sonora, donde dos personas que iban a bordo de un vehículo March color blanco quedaron sin vida. La unidad registró múltiples impactos de bala.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que "las detonaciones se escucharon en diferentes puntos, incluyendo la escuela, sin reportarse afectaciones".

Comunicó que en el vehículo en el que viajaban las víctimas fueron recolectadas un arma larga de rifle de asalto y un arma corta. Además fue asegurada una bolsa de plástico con narcóticos. Se señaló que una de las víctimas cuenta con antecedentes penales por delitos de robo de vehículo y robo con violencia.



Sabemos lo que se tiene que hacer: subdirectora

Clara Isabel Lozano Taylor, subdirectora del Instituto Cervino, dijo a EL UNIVERSAL que la experiencia de ayer no fue nada favorable vivirla, pero la reacción del personal fue la adecuada, obvio con ciertas situaciones que se van a ir mejorando. "Pero a Dios gracias, los alumnos de preescolar y primaria estaban dentro de sus salones". Durante el año nosotros recibimos capacitación y sabemos lo que se tiene que hacer, obvio han sido siempre simulacros, el vivirlo y escucharlo, provoca miedo y ansiedad, también de los padres de familia. Aclaró que Miss Bárbara, la maestra del video, "no lo mandó a las redes sociales, tampoco queremos decir que la mamá que lo hizo tiene algo de culpa".

Cuando pasó la balacera, "la mamá llama y le dice que quiere saber sobre su niño y ella para su seguridad le manda el video y bueno sabemos que lo hizo con una buena intención, ambas". Señaló que todos los alumnos fueron resguardados y los maestros no levantaron del suelo a los alumnos hasta que se les dio autorización. Clara Isabel Lozano Taylor expresó que "la experiencia no es buena para nosotros, es una tristeza lo que estamos viviendo, pero esto nos está tocando vivir".