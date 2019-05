Aprobación de López Obrador baja al 70 % tras seis meses de mandato

Pese a la caída de la aprobación, esta sigue siendo elevada pues el 70 % de los mexicanos encuestados por la empresa ven positivamente su desempeño como presidente.



No obstante, ello representa una disminución de diez puntos porcentuales comparado con el mismo ejercicio realizado a cien días de haber iniciado su mandato, cuando contaba con el 80 % de aprobación.



Esto supone que 7 de cada 10 mexicanos confía en que las acciones del presidente ayudarán a mejorar la situación actual del país.



Los porcentajes del sondeo se basan en alrededor de 1,000 encuestas realizadas telefónicamente a una población mayor de 18 años.



En esta última encuesta, el 21 % de los mexicanos desaprueban al mandatario, un aumento de siete puntos porcentuales comparado con los resultados que dieron las encuestas realizadas a los cien días de haber tomado protesta, el pasado 1 de diciembre de 2018



Mientras que el 8 % ni aprueba ni desaprueba su mandato, y el 1 % no sabe o no contesta.



De acuerdo con el comunicado de la institución, "un 40 % confía mucho, 30 % confía algo, pero no mucho".



Otro 30 % de los encuestados no confían en los planes del Gobierno para sacar adelante a la nación (18 % confía poco y 12 % de plano no confía nada).



Para un 42 % de los mexicanos encuestados, López Obrador ha gobernado bien hasta el momento.



Sin embargo, un 33 % de los encuestados comentó que aún no se ha generado un cambio importante.



Un 8 % cree que ha cometido muchos errores y solo un 14 % cree que con el dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que asumió el poder el pasado 1 de diciembre, no se va "a llegar a ningún lado".



Sobre la imagen del presidente, el 70 % de la población encuestada consideró que ha mejorado tras ganar las elecciones.



Si bien el dato es positivo, indica un decrecimiento de 14 puntos porcentuales comparando con la percepción que tenía la ciudadanía cuando se cumplieron sus primeros cien días de gobierno.



Para el 27 % restante -hay un 3 % que no se posiciona al respeto- la imagen que tienen del presidente ha empeorado.



Es en temas capitales como la libertad de expresión, el combate a la corrupción, la educación pública, creación de empleos, el combate a la pobreza, la economía y la seguridad, donde la aprobación hacia el presidente y su desempeño a lo largo de este periodo de tiempo "ha disminuido de manera considerable".



En concreto, el combate a la corrupción y a la pobreza han sido duramente criticados en esta evaluación realizada por la empresa.



"El 24 % de los mexicanos creen que el primer tema ha empeorado y el segundo va por mal camino", indicó De las Heras Demotecnia.



Pero los aspectos peores evaluados por la ciudadanía son el económico y el de la seguridad.



"El 32 % de los mexicanos creen que la economía del país está en números rojos y el 35 % percibe que la seguridad no se ha atacado de manera correcta", expuso el comunicado de la empresa con base en los resultados.



Asimismo, el 31 % de los participantes consideran que la situación económica del país no es como se hubiese esperado con este cambio de gobierno.



Por último, la institución indicó que, cuando se les pidió a los participantes que hicieran una evaluación en cuanto a seguridad pública y pusieran en perspectiva la situación actual respecto a la del año pasado, solamente el 15 % dijo que hoy están mucho mejor que antes.