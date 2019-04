Aprobada en Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública

El Senado aprobó en lo general y lo particular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, con 78 votos en favor, cuatro en contra y 30 abstenciones.

En una prolongada sesión, que incluyó la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el órgano legislativo dio luz verde al documento presentado el 1 de febrero pasado.

En el debate los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, y Julen Rementería, del PAN, cuestionaron los propósitos de la Estrategia, mientras que Virginia Meza Guzmán, de Morena, la defendió al considerar que sí contempla el cómo y por qué para abatir la violencia y la inseguridad.

A su vez Alejandra del Carmen León Gastélum, del PT, sostuvo que el documento "busca atender los problemas de seguridad desde su raíz", en tanto que, por Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro anunció que estarán atentos a los resultados que arroje la actuación de la Guardia Nacional.

Por el PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo que la seguridad no depende de discursos políticos, sino de que haya cuerpos en la materia que sean honrados y comprometidos con la sociedad.

Consideró que la Estrategia en la materia es un documento fundamentalmente declarativo, con un análisis y declaración política y "no hay datos ni cifras que permitan conocer cómo entiende el Gobierno Federal la situación de inseguridad y violencia".

Aclaró que a los priístas "no nos regocija que el gobierno no pueda cumplir sus metas" en materia de seguridad, e insistió en que la Estrategia es un documento incompleto "que por sí solo no nos va a ayudar a superar la violencia e inseguridad".

Julen Rementería del Puerto, del PAN, aclaró que no están en contra de la "buena intención" de que se alcance la paz en el país, "lo que sí no vemos es que este documento alcance como para llamarse estrategia".

"Cuando tengamos una estrategia a la mano estaríamos en la posibilidad de aprobarla", añadió el legislador del PAN, quien añadió que el problema de inseguridad no se va a resolver con actos de buena fe o buenas intenciones.

Por Morena, la senadora Lucía Virginia Meza pidió el voto en favor de esta Estrategia "que tanto le urge a México", pues el país tiene un gran dolor por todo lo que está viviendo.

En su opinión, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha comprometido a que en seis meses se va a arreglar el problema de seguridad, sino a que en ese plazo entrará en operación la Guardia Nacional en la cual se sustentan los ejes de la Estrategia.

Dentro de la estrategia que fue presentada antes por Durazo Montaño, se ubica como prioridad el combate a los delitos que más afectan a la sociedad, entre ellos extorsión, robo, secuestro, homicidio, feminicidio y el tráfico de personas.

Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que se propone lograr un punto de inflexión en la tendencia de la criminalidad en los primeros seis meses de su aplicación.

"Lograr niveles razonables de paz y tranquilidad en los primeros tres años, y aprovechar los tres años restantes del sexenio para consolidar los resultados y entregar, en 2024, un país estable y en paz", refirió.

Expuso que no sólo se persigue la captura de objetivos criminales, sino también desmontar sus estructuras basadas en el flujo millonario de recursos y armamento, por lo que incluye a la Unidad de Inteligencia Financiera para atacar paralelamente esquemas financieros y la persecución de líderes de las organizaciones criminales.

Además propone una reforma radical del sistema de seguridad pública y reorientar parcialmente los recursos de las Fuerzas Armadas para destinarlos, prioritariamente, a la seguridad pública.