Aprobarían reforma electoral en marzo

CIUDAD DE MÉXICO.- La mayoría legislativa en el Congreso de la Unión planea aprobar la reforma electoral a mediados de marzo, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, y en junio empezar a realizar los cambios institucionales y de funcionarios, de acuerdo con la Hoja de Ruta, presentada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, detalló que en marzo y abril, o si es necesario en un periodo extraordinario en mayo y julio, se aprobarán reformas a leyes secundarias para alinearlas con la reforma electoral.

"Sería más o menos en el mes de marzo, mediados de marzo, para que nos dé tiempo para la reformas en materia secundaria, mandarla a los Estados, recuerden que es constitucional, se requiere la aprobación del permanente, es decir, de la mitad más uno, cuando menos, de los Congresos locales en las entidades federativas, regresarlos, hacer el cómputo de constitucionalidad y empezar la reforma a nivel secundario en la ley electoral", explicó.

El 4 de abril, la Cámara de Diputados deberá ratificar o nombrar a tes nuevos consejeros, "si acaso sigue el Consejo General del INE", según el documento.

A partir de junio, se realizarán los cambios institucionales conforme a la reforma electoral, lo que incluirá nombramientos de funcionarios y adecuación de estructuras y procedimientos.