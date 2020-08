Aprovechan algunos que no hay gente para acudir al cine

"Es mejor ahorita que no hay gente", comentan algunos de los asistentes al cine, que después de varios meses se quedaron sin disfrutar una película en la pantalla grande.

Aún con temor las personas se acercan a las puertas del cine y observan la cartelera del día y aunque se les percibe deseosos de entrar, no lo hacen.

Varios son los trabajadores que, usando cubrebocas, caretas, guantes, esperan muy entusiastas a su primer cliente, pero sólo se quedan observando decepcionados que ninguno se atreve a cruzar el umbral de la puerta, que va creciendo al transcurrir las horas.

"Hemos preparado todo para que nuestros clientes se sientan seguros y puedan seguir disfrutando de la magia del cine", comentan los encargados del local, pero la magia aún no brilla porque no hay clientes.

Como un milagro entra el primer valiente, que decide junto a su acompañante comprar su primer boleto, para ver la función "Escuela de miedo", que era la función que estaba a punto de empezar.

"...decidimos venir porque hace mucho que estaba cerrado y queríamos salir ya de la cotidianidad de ver películas en las plataformas, nos da temor venir pero cuidando las medidas de sanidad nos cuidamos y cuidamos a los demás", comentó Ilse Sierra.

Prácticamente la sala del cine es sólo para ellos y es algo que les agrada, porque eso les da seguridad, pero si hubiera un mayor aforo se lo pensarían dos veces, "Creo que en cuanto venga más gente tomaríamos más nuestras medidas de seguridad, no sé si vendríamos, ahorita porque no hay gente", señaló Marlon Rojas.

El olor a palomitas atrae a algunas personas que van de paso, pero aun así la dulcería que en meses anteriores estaba a reventar y las filas eran interminables ahora simplemente queda el olor y el recuerdo de lo que un día fue.

Tan sólo es el 30% de la capacidad de una sala la que puede entrar a ver una función, los asientos en su mayoría se encuentran acordonados para indicar a las personas que está prohibido usarlos, además al asistir al complejo deben respetar todas las medidas de sanidad como guardad la sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial y obedecer las todas las indicaciones previamente establecidas.