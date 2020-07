Aprueba cabildo multas y arrestos por no usar cubrebocas en Toluca

Multas de hasta 2 mil 606 pesos y arresto de 36 horas para quien no use cubrebocas, aprobaron integrantes del Cabildo de la capital del Estado de México.

Toluca registra este 6 de julio, 2 mil 813 personas positivas a Covid-19, el tercer municipio mexiquense con mayor número de contagios, con una tendencia creciente de este virus, incluso supera a Naucalpan ya Tlalnepantla y sólo se ubica por debajo de Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Por ello el Cabildo de Toluca determinó hacer obligatorio el uso del cubrebocas, "con el fin de proteger la salud colectiva y prevenir más contagios y muertes por coronavirus".

El Cabildo de Toluca con 16 votos a favor, una abstención y un voto en contra, aprobó este 6 de julio, el uso obligatorio del cubrebocas para toda la población en los espacios públicos del municipio, como medida sanitaria para evitar la propagación del Covid-19.

"Los cubrebocas y mascarillas constituyen una herramienta que puede reducir el riesgo de transmisión viral, por ello es necesaria la adopción de medidas de protección de la ciudadanía con la finalidad de disminuir el riesgo de Covid-19, no solamente durante las etapas de riesgo máximo, alto e intermedio, sino como medida permanente en la realización de actividades, por lo que será obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública, unidades económicas, plazas públicas, centros comerciales, transporte público, restaurantes, establecimientos comerciales o de servicios que atiendan al público general", explicó el presidente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Ricardo Moreno Bastida, secretario del ayuntamiento de Toluca, explicó que quienes no usen cubrebocas recibirán, en la primera ocasión, una amonestación; la segunda, una sanción económica, y en la tercera arresto inconmutable, pues se cuenta con una base de datos que tendrá un registro de los ciudadanos, ya que se busca proteger el Derecho a la Salud de la población.

Las sanciones serán aplicadas por el oficial calificador, en caso de reincidencia hasta por una ocasión, se impondrá una multa equivalente al importe de 10 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización, que es de 86 pesos con 88 centavos o arresto administrativo de 12 y hasta 23 horas, puntualizaron voceros de Toluca.

Estas sanciones empezarán a aplicar una vez que sean publicadas en la Gaceta oficial de Toluca, lo cual podría ocurrirá dentro de los próximos tres días, indicaron autoridades.