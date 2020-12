Aprueba Senado la gratuidad gradual de educación superior "siempre y cuando haya presupuesto"

Por unanimidad, el Senado aprobó ayer la creación de la Ley General de Educación Superior, que establece la gratuidad de la educación de nivel universitario, de manera gradual y siempre y cuando haya presupuesto; el respeto a la autonomía de las instituciones que ya la tengan y la necesidad de consultar a sus comunidades para hacer cambios en sus legislaciones, además de incorporar a las Escuelas Normales Rurales a este nivel educativo.

También se incluyó un apartado para respetar los derechos laborales de los trabajadores universitarios y la obligación de que las instituciones privadas otorguen becas a cuando menos 5% de los estudiantes.

Entre críticas y señalamientos sobre la necesidad de garantizar presupuesto y financiamiento suficiente para las universidades, los legisladores establecieron la gratuidad de manera gradual de la educación superior con el objetivo de que se puedan ir eliminando los cobros de cuotas escolares.

"Es una ley que no tiene por qué determinar propiamente en qué montos se dará el financiamiento, lo que hicimos fue acordar criterios, y que siempre deberá ser en torno a disponibilidad presupuestaria", explicó el senador Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación.

"El Estado se obliga a darle educación a todos, pero cómo va a crecer eso dependerá de cuánto dinero tengas; en el tema de la gratuidad, ese es un compromiso hecho por el Presidente; sin embargo, deberá caminar de manera gradual, porque los recursos que tiene el Estado no son suficientes", dijo.

Se determinó que la educación superior será gratuita, pero de manera gradual, luego de una discusión en torno a que los recursos que tiene el Estado no son suficientes para garantizar esto y más aún con la situación de la pandemia por Covid-19, por lo que para 2021 no se podrá destinar un presupuesto específico para que se cumpliera con esta obligatoriedad.

La ley también aborda regulaciones a las instituciones privadas, lo que quiere decir que estarán obligadas a becar a cuando menos 5% del total de sus estudiantes inscritos.

Además, en el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior se estará incorporando el respeto al régimen laboral de los trabajadores; también se incluyó lo relativo a la consulta a las comunidades para asuntos trascendentales, como lo pueden ser modificaciones a las legislaciones universitarias, es decir a los docentes, estudiantes y trabajadores de las diferentes entidades académicas.

Un tema que no estaba presente en el dictamen que se aprobó en la Comisión de Educación el pasado 18 de noviembre y que se incorporó en el documento aprobado esta tarde, es que las Escuelas Normales Rurales también serán consideradas dentro del subsistema de Educación Superior.