logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aprueban a Gertz como embajador

El exfiscal prestará servicio en Reino Unido

Por El Universal

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueban a Gertz como embajador

Ciudad de México.- A mano alzada, y a pesar de no tener experiencia en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la sesión de la Comisión Permanente, las bancadas del PAN y PRI no participaron en la discusión del dictamen. Tampoco estuvieron presentes cuando se avaló la idoneidad en la Primera Comisión, el pasado 22 de enero. Por su parte, el grupo parlamentario de MC votó en abstención y criticó la falta de competencia y experiencia de Gertz Manero en el servicio exterior.

En tribuna, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) cuestionó la falta de preparación específica del exfiscal para ser titular de una embajada. Dijo que su trayectoria política es vasta, pero no concuerda con las tareas que tendrá asignadas en el Reino Unido.

"Experiencia no es lo mismo que especialización, una trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático, en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas", subrayó el legislador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El senador Francisco Chiguil (Morena) defendió la ratificación de Gertz Manero. "Una de las fortalezas de este nombramiento reside en la exhaustiva evaluación de la trayectoria profesional, la formación académica y el historial de servicio público del candidato", expresó.

Alejandro Gertz Manero fue designado como primer fiscal General de la República en enero de 2019, para un periodo de nueve años, es decir, hasta 2028; sin embargo, renunció el pasado 27 de noviembre de 2025.

Ese mismo día, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero bajo el argumento de "causa grave", para aceptar la designación de embajador en "un país amigo". No obstante, por más de un mes se mantuvo oculto el país destino del ex fiscal, y fue hasta el 7 de enero de 2026, que se anunció que sería el titular de la embajada de México en Reino Unido.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Jalisco registra 521 casos de sarampión en lo que va del año
    Jalisco registra 521 casos de sarampión en lo que va del año

    Jalisco registra 521 casos de sarampión en lo que va del año

    SLP

    El Universal

    El rechazo a la vacunación dificulta el control de la epidemia de sarampión en Jalisco

    Abogados acusan al gobierno de México de violar las leyes al enviar a miembros de cárteles a EEUU
    Abogados acusan al gobierno de México de violar las leyes al enviar a miembros de cárteles a EEUU

    Abogados acusan al gobierno de México de violar las leyes al enviar a miembros de cárteles a EEUU

    SLP

    AP

    Debate legal creciente por envío de detenidos sin extradición.

    Suprema Corte anula delito de halconeo en Sinaloa
    Suprema Corte anula delito de halconeo en Sinaloa

    Suprema Corte anula delito de 'halconeo' en Sinaloa

    SLP

    El Universal

    La medida interviene de manera innecesaria y desproporcionada en el derecho de acceso a la información, según lo expuesto por el ministro Figueroa Mejía en la sesión de la SCJN.

    SCJN afirma que devolverá camionetas de lujo bajo el principio de "austeridad"
    SCJN afirma que devolverá camionetas de lujo bajo el principio de "austeridad"

    SCJN afirma que devolverá camionetas de lujo bajo el principio de "austeridad"

    SLP

    EFE

    La SCJN confirma la devolución de camionetas de lujo en un acto de austeridad y responsabilidad institucional.