Aprueban a Gertz como embajador

Ciudad de México.- A mano alzada, y a pesar de no tener experiencia en el Servicio Exterior Mexicano (SEM), los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la sesión de la Comisión Permanente, las bancadas del PAN y PRI no participaron en la discusión del dictamen. Tampoco estuvieron presentes cuando se avaló la idoneidad en la Primera Comisión, el pasado 22 de enero. Por su parte, el grupo parlamentario de MC votó en abstención y criticó la falta de competencia y experiencia de Gertz Manero en el servicio exterior.

En tribuna, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) cuestionó la falta de preparación específica del exfiscal para ser titular de una embajada. Dijo que su trayectoria política es vasta, pero no concuerda con las tareas que tendrá asignadas en el Reino Unido.

"Experiencia no es lo mismo que especialización, una trayectoria no es lo mismo que formación específica, y un currículum amplio no necesariamente garantiza las competencias que requiere un puesto diplomático, en uno de los momentos geopolíticos más complejos que ha vivido nuestro planeta en décadas", subrayó el legislador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El senador Francisco Chiguil (Morena) defendió la ratificación de Gertz Manero. "Una de las fortalezas de este nombramiento reside en la exhaustiva evaluación de la trayectoria profesional, la formación académica y el historial de servicio público del candidato", expresó.

Alejandro Gertz Manero fue designado como primer fiscal General de la República en enero de 2019, para un periodo de nueve años, es decir, hasta 2028; sin embargo, renunció el pasado 27 de noviembre de 2025.

Ese mismo día, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero bajo el argumento de "causa grave", para aceptar la designación de embajador en "un país amigo". No obstante, por más de un mes se mantuvo oculto el país destino del ex fiscal, y fue hasta el 7 de enero de 2026, que se anunció que sería el titular de la embajada de México en Reino Unido.