Aprueban afiliación voluntaria al IMSS de trabajadores independientes

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 18 (EL UNIVERSAL).- El Pleno del Senado de la República aprobó la minuta de la Cámara de Diputados para que los trabajadores independientes puedan afiliarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluidos aquellos que radiquen en el extranjero.

La reforma aprobada define al trabajador independiente o por cuenta propia como una persona física que no está sujeta a una relación de subordinación laboral y que no recibe un salario, así como los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios, patrones con trabajadores asegurados a su servicio o aquellas personas que cubran el pago de las cuotas obrero-patronales establecidas para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio.La reforma prevé que los trabajadores independientes cuenten con todos los beneficios del IMSS para sus asegurados, garantizando la cobertura de los cinco seguros: de enfermedades y maternidad, de riegos de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de guarderías y prestaciones sociales."Los sujetos de aseguramiento voluntario cotizarán por mensualidad, bimestralidad, semestralidad o anualidad adelantadas, a elección del asegurado. En el caso de pago en parcialidades no se le aplicarán al importe a pagar actualizaciones ni recargos.Respecto a las cuotas obrero-patronales, se precisa que se cubrirán con base en los ingresos reportados provenientes de la actividad que dio origen al aseguramiento.La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, afirmó que esta reforma beneficiará a 33 millones de trabajadores informales.La morenista Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Salud, celebró que las personas trabajadoras podrán acceder a la seguridad social sin tener necesariamente un empleador.Esta reforma también beneficia a las personas empleadas en plataformas digitales.El dictamen aprobado fue remitido al Poder Ejecutivo para su publicación.