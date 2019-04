Aprueban cambios de género en actas de nacimiento en Hidalgo

Grupos de personas transgénero calificaron como un logro histórico el que diputados locales aprobaran el dictamen que reforma a la Ley para la familia del estado de Hidalgo, con lo cual se podrá realizar el cambio de nombre y género en sus actas de nacimiento.

Este jueves, con 29 de 30 legisladores, al abandonar la votación el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández, se adicionó el capítulo octavo de reconocimiento de la identidad de género en la Ley para la familia del Estado de Hidalgo.

Al respecto Karen Quintero, señaló que ésta ha sido una lucha de 25 años en que han buscado que pudieran tener un reconocimiento. Aseveró que Hidalgo es el sexto estado en que hace esta reforma, la cual tan sólo en un grupo de redes sociales al menos unas 200 personas de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), había exigido este derecho.

Indicaron que serán 180 días para que la iniciativa entre como acto de gobierno, por lo que buscarán que se garanticen sus derechos en todos los ámbitos durante este lapso, sobre todo en las universidades que es donde han tenido muchos problemas y lo que ha derivado en que no puedan tener una profesión.

En la agenda trans, señalaron, también se buscará que el derecho a la salud, a la vivienda y a la no discriminación pueda ser una realidad. La activista Gloria Davenport señaló que este es un triunfo para que tengan acceso a la identidad, ya este es el inicio de todos los trámites que se requieren.

Los activistas habían criticado que el Gobierno exigiera el pago de todos sus impuestos, pero no les había dado la oportunidad de ser ciudadanos.

Esta ley, dijeron, está a la vanguardia, incluso mejor que la de la Ciudad de México. "No se va a pedir comprobante médico del cambio de género en características sexuales biológicas, con esto nos colocamos a la vanguardia de los Derechos" señaló la diputada Susana Ángeles.