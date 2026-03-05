Aprueban castigar con prisión a quien abandone a mujer embarazada

CIUDAD VICTORIA, Tamps., marzo 5 (EL UNIVERSAL).- Con el propósito de sancionar el abandono de

, el Pleno del

aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado para tipificar esta conducta como delito, con penas de uno a cinco años de prisión y multas de 150 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.La acción legislativa deriva de unapresentada por la, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la cual se adicionan el Capítulo VIII Bis y el artículo 365 Bis alSe establece que quieno persona gestante a la que sabe que ha embarazado, dejándolapara atender su, será sancionado conforme a lo establecido en la nueva disposición penal.Durante la presentación del dictamen ante el Pleno, laexplicó que la reforma responde a la necesidad de brindar unaa lasfrente a escenarios de abandono y violencia económica."Estaparte de la necesidad de proteger de manera específica elenpara recibir las atenciones necesarias que amerita esta condición, particularmente ante escenarios de violencia económica derivados del incumplimiento de los deberes de asistencia y cuidado", expresó.La reforma también establececuando el abandono provoqueo ponga ende la mujer embarazada, de la persona gestante o del producto concebido, en cuyo caso la pena podrá incrementarse hasta en una tercera parte.Si como consecuencia del abandono y lasse produjera lao del producto, lapodrá