Aprueban convocatoria para consejeros del INE en San Lázaro

La Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para el proceso de elección de 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, pero la oposición pidió que también el resultado final sea por consenso, y no por mayoría.

Todas las bancadas celebraron que el proceso de análisis de los aspirantes a consejeros sea ciudadanizado, mediante parlamento abierto, con sesiones de evaluación públicas y transmitidas en vivo, incluso por internet y que, al menos la revisión de los perfiles, esté blindada de la participación partidista.

Sin embargo, la oposición expresó que estará pendiente del resultado final, la elección de los 4 consejeros -dos mujeres y dos hombres- que serán nombrados para ocupar un espacio en el Consejo General del INE por 9 años, para garantizar que no haya cuotas y sí criterios de imparcialidad, honestidad, competencia profesional, independencia.

El líder de la mayoría de Morena, Mario Delgado Carrillo, destacó "estamos blindando, protegiendo de la intervención de los partidos" el proceso, pues el Comité Técnico de Evaluación (CTE) -que coadyuvará en el análisis de los perfiles de aspirantes a consejeros- no podrá tener vínculo partidista por al menos los 4 años previos.

Las sesiones de este CTE serán públicas, transmitidas en vivo y con posibilidad de que ese Comité pueda requerir más información para verificar la que proporcionen los prospectos, destacó.

Pero advirtió el morenista que "como consejeros no queremos príncipes ni santones que defiendan más su salario que la democracia en este país".

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en el proceso "todos estamos a prueba" y el esquema, aun cuando sea transparente, puede pervertirse.

"Todos estamos a prueba...aprendamos de la historia para no repetir. Todos los mecanismos son perfectibles o pervertibles y son tan buenos o tan malos como la calidad ética de los protagonistas...la mayoría y todos los partidos estamos a prueba no caigamos en la tentación, México nos necesita".

Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, destacó "la legitimidad del proceso del 2021 inicia el día de hoy".

El partido en el poder -dijo- "debe entender la necesidad de tomar una prudente distancia del órgano autónomo que de la pretensión de controlarlo".

Verónica Juárez Piña del PRD pidió ir más allá de esta convocatoria y cesar la "animadversión y enfrentamiento" que han permeado en la cámara con la aprobación final de perfiles independientes.

Es vital que el proceso "sea ejemplar" planteó la priísta Claudia Pastor, y "logremos que se siga priorizando el consenso, la publicidad, la transparencia y que quienes integren el INE le sirvan únicamente a México, a nadie más".

Por el PT el diputado Gerardo Fernández Noroña advirtió que su partido no renunciará a ejercer su mayoría –que hace en alianza con Morena, PES y PVEM- pero si se trata de que lleguen los mejores perfiles, habrá acuerdo.

"Nos dicen que no ejerzamos la mayoría y no ejerzamos nuestra responsabilidad, la vamos a ejercer", dijo.

"No crean que vamos a ser tan ingenuos para dejarles a quien quieran...No renunciaremos a nuestra condición de mayoría".

Dijo que el PT no es vengativo pero tiene memoria que el INE "le quitó el registro y diputados, asimismo ha actuado de forma 'parcial'".