Aprueban diputados aumentar penas por pederastia

El pleno de la Cámara de Diputados avaló este jueves, con 411 votos, reformas al Código Penal federal para que el delito de pederastia sea imprescriptible y aumenten las condenas a los responsables de ese tipo de ilícito hasta 36 años de prisión.

Esa penalidad se aplicará en caso de que el responsable de agredir sexualmente a un menor de edad ejerza la patria potestad sobre él, la guardia y custodia.

También se hará válida si el atacante tiene relación de ascendencia o descendencia con la víctima sin límite de grado; sea familiar en línea colateral hasta cuarto grado; haya incurrido en el delito en virtud de la relación laboral —docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación—.

Asimismo, el incremento en la pena se aplicará si el victimario se vale de una función pública para cometer el delito, habita el mismo domicilio de la víctima, es ministro de un culto religioso, o bien, emplea violencia física, sicológica o moral en contra de la víctima.

Actualmente el Código Penal establece que al responsable de pederastia se aplicarán sanciones de nueve a 18 años de cárcel y de 750 a 2 mil 250 días multa. La enmienda incrementó los castigos al doble: hasta 36 años de prisión y 4 mil 500 días de multa, en caso de que se presenten las circunstancias citadas.

Además, la modificación incluyó que se aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión público hasta por la mitad del tiempo de la pena de prisión impuesta al autor del delito y a aquel servidor público que encubra a un pederasta.

El dictamen avalado con el respaldo de todas las bancadas fue turnado al Senado, donde otros legisladores también han presentado otras iniciativas similares.

En la tribuna, al fundamentar el dictamen, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez, advirtió que con las reformas se garantizará que este ilícito pueda ser denunciado en el momento en que la víctima pueda y decida hacerlo, sin que haya limitante temporal para la presentación de la querella.

Indicó: "Hasta el momento el Estado mexicano no ha sido capaz de garantizar el acceso a una vida libre de violencia a los menores", pese a estar obligado por diversas recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), firmado en febrero de 2014.

Recordó que, a nivel internacional, en diciembre la congregación Legionarios de Cristo dio a conocer un informe en el que reconoce que sus integrantes abusaron sexualmente de 175 menores de edad, y 60 de estos casos, el perpetrador fue su líder, Marcial Maciel.

Muchos de esos hechos, cometidos entre 1941 y 2019, "quedarán en la impunidad, porque ya no pueden ser castigados. Durante muchos años, las víctimas del padre Maciel denunciaron los abusos, pero ni el Vaticano ni las autoridades eclesiásticas ni las autoridades judiciales en México actuaron con oportunidad.

"Estos abusos no sólo fueron encubiertos, sino que contaron con la complicidad criminal de funcionarios que hicieron caso omiso de las denuncias", acusó.

Ampliación. Ayer, en Hermosillo, Sonora, la senadora Lilly Téllez solicitó que no sólo la pederastia no prescriba, sino también todos los delitos de abuso sexual y violación de menores de 18 años, en todas sus modalidades. "No dejemos que se quede como lo plantearon los diputados, sólo la pederastia. Nos hemos tardado mucho, apoyemos este cambio que es urgente", explicó ante el pleno del Senado.

La legisladora también pidió que sea obligatorio que los Congresos de los estados del país armonicen esta iniciativa una vez que sea aprobada en el Legislativo.

Es muy importante, dijo, que este asunto hay que sacarlo rápido, que no se vaya al fondo de la caja de los archivos, que no se atore en los pretextos burocráticos y en los protocolos que se tienen en el Senado que hacen que todo se haga lento.

"Evidentemente hay un consenso en sentido afirmativo, y lo podemos lograr", finalizó.