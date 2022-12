Aprueban en Morelos que delito de feminicidio sea imprescriptible

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Las diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad adiciones al Código Penal para el Estado de Morelos respecto al delito de feminicidio. El decreto establece, por una parte, que el delito de feminicidio sea imprescriptible, y por otra, que en el caso de tentativa de feminicidio, se aplicarán hasta dos terceras partes de la sanción máxima establecida.

En la última sesión ordinaria de Pleno, las diputadas y diputados del Congreso del Estado probaron agregar un artículo 100 Ter, así como un último párrafo a su artículo 67, y establecer que la prescripción en cualquiera de sus modalidades será improcedente y en el caso de la tentativa este delito, se podrá aplicar hasta dos terceras partes de la sanción máxima establecida.

La legisladora de Morena, Paola Cruz, argumentó que la impunidad en nuestro país ha sido uno de los problemas más graves para los mexicanos y la sociedad morelense; impunidad que se empata con las altas tasas de violencia en el Estado y delitos graves contra las mujeres tales como violaciones y feminicidios.

"Es bien sabido que a la fecha existen miles de carpetas de investigación abiertas ya sea por falta de pruebas, de seguimiento al caso e inclusive debido a las altas tasas de impunidad en las que nuestra entidad ha estado inmersa. Debido a estas situaciones no se ha podido sancionar a todos los culpables y lamentablemente no se cuenta con un tiempo ilimitado para realizarlo pues, dependiendo el delito, dentro de nuestro código Penal se establece una clara temporalidad para poder sancionarlo", expuso la legisladora al ilustrar la crisis que enfrenta la Fiscalía General del Estado en materia de feminicidios y casos de abuso sexual.

En su calidad de promotora de la iniciativa, explicó que la figura de prescripción del delito se contrapone a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dónde se establece que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen"; por lo que establecer una prescripción de delito significaría tener un tiempo determinado para responsabilizar al culpable y en caso de no lograrse, el caso se vuelve impune y la víctima no recibe la justicia buscada; por consecuencia no se establece la reparación del daño descrita en dicho artículo.

"La gravedad de los delitos como violaciones y feminicidios ameritan reforzar los medios para evitar la impunidad y garantizar la protección de las víctimas, así como la preparación del daño y su resarcimiento.

"Es necesario considerar que, en los casos de violaciones, la mayoría de las víctimas no son capaces de realizar la denuncia correspondiente en ese momento inclusive dentro de la temporalidad establecida, debemos estar conscientes que en cuanto a violaciones las víctimas suelen tardarse en procesar dicho abuso e inclusive en poder hablar de éste, por lo que toda mujer debería contar con la garantía de poder hacerlo en cualquier momento, sin importar si el delito fue cometido hace 10, 20 o 30 años", afirmó.

También pidió considerar que en nuestra entidad la impunidad es uno de los problemas más graves y resulta necesario analizar el panorama en el que Morelos se encuentra inmerso.

De acuerdo a la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los feminicidios en Morelos entre los años 2000 y 2018, el grado de "genocidio" (con entre 96.8 a 184 feminicidios) se ha alcanzado en el municipio de Cuernavaca, con 184 cometido; en grado "extremo" (con entre 5.1 a 93.6 feminicidios) están Jiutepec, con 87; Temixco con 69; Cuautla con 56. En grado "muy alto" (con 25.8 a 51.6) están Ayala con 27; Emiliano Zapata con 35; Huitzilac con 29; Jojutla con 31; Miacatlán con 26; Puente de Ixtla con 36; Tepoztlán con 32; Tlaltizapán con 27; Xochitepec con 40; Yautepec con 50 y Zacatepec con 282, ilustró.

"Derivado de estas estadísticas, la que suscribe considera que a lo largo de las distintas administraciones como ya se ha dicho en líneas anteriores, ha permeado la impunidad y se han incumplido las obligaciones de preservar la vida y la libertad de las mujeres", argumentó.