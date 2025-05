Aprueban en Tabasco despenalizar el aborto

Villahermosa, Tab.- Para dar cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados de Tabasco, aprobaron una reforma a su Código Penal, para permitir el aborto de manera legal antes de las 12 semanas de gestación.

Se consideraba un delito y se castigaba con cárcel a las mujeres que se practicaran un aborto, así como a los médicos que con el consentimiento de la mujer embarazada o sin éste les provocaran un aborto.

El coordinador de la bancada de Morena, Jorge Bracamonte, dijo reconocer que, no era un tema fácil y que muchos de los diputados no estaban de acuerdo, se trataba del cuarto mandato judicial que recibían y no podían desatender.

“Es un mandato judicial, la Suprema Corte nos está requiriendo que deroguemos ciertos artículos, nosotros habíamos estado alargando el tema, no es un tema para nosotros muy fácil, para ningún diputado lo es, son temas polémicos que no queríamos nosotros abordar.

Antes de aprobar la iniciativa, el presidente de la mesa directiva del Congreso, Marcos Rosendo Medina, criticó la instrucción del Juez, al señalar que, al obligar al Congreso a legislar para permitir el aborto, el Poder Judicial estaba asumiendo facultades que la Constitución Política no le conceden.