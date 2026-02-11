Aprueban jornada laboral de 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas del Trabajo, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la iniciativa presidencial para reducir paulatinamente de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo, pero no se incluyó la obligación de otorgar dos días de descanso a los trabajadores.

En medio de protestas de organizaciones y sindicatos que calificaron como "light" y un engaño la reforma, que se prevé beneficie a 13.5 millones de trabajadores, fue aprobada por unanimidad con votos a favor de todas las bancadas y se turna al pleno para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de este miércoles.

Cabe destacar que la reforma al 123 constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales en lugar de 48 de forma paulatina hasta 2030.

La reducción prevé que en 2027 se trabajarán 46 horas a la semana, en 2028 serán 44 horas, en 2029 llegarán a 42 horas y finalmente en 2030 serán 40.

Se ampliará el número de horas extras permitidas, actualmente se pueden realizar 9 horas a la semana, el dictamen propone hasta 12.