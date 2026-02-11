logo pulso
Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Nacional

Aprueban jornada laboral de 40 horas

Por El Universal

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Aprueban jornada laboral de 40 horas

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas del Trabajo, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la iniciativa presidencial para reducir paulatinamente de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo, pero no se incluyó la obligación de otorgar dos días de descanso a los trabajadores.

En medio de protestas de organizaciones y sindicatos que calificaron como "light" y un engaño la reforma, que se prevé beneficie a 13.5 millones de trabajadores, fue aprobada por unanimidad con votos a favor de todas las bancadas y se turna al pleno para su discusión y aprobación en la sesión ordinaria de este miércoles.

Cabe destacar que la reforma al 123 constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum plantea disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales en lugar de 48 de forma paulatina hasta 2030.

La reducción prevé que en 2027 se trabajarán 46 horas a la semana, en 2028 serán 44 horas, en 2029 llegarán a 42 horas y finalmente en 2030 serán 40.

Se ampliará el número de horas extras permitidas, actualmente se pueden realizar 9 horas a la semana, el dictamen propone hasta 12.

