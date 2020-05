Aprueban medidas para la reactivación de San Miguel de Allende

El ayuntamiento aprobó un paquete de medidas de Seguridad Sanitaria para la reapertura de actividades económicas y los lineamientos para el ingreso de personas a San Miguel de Allende, que contemplan la vigilancia de policías locales y de la Guardia Nacional.

El alcalde Luis Alberto Villarreal García explicó que las actividades se reactivarán en cuatro fases, que detallan con el sector turístico, económico, social y con la Secretaría de Salud del Estado para establecer fechas de ejecución.

Conforme a las disposiciones del Gobierno Federal, el estado de Guanajuato se ubica en la etapa verde del semáforo del coronavirus para reanudar actividades el 1 de junio.

Este miércoles, en su primera videosesión, el cabildo aprobó por unanimidad las "Medidas de Seguridad y Salud para la Reactivación de los Establecimientos" y el "Protocolo para los Filtros Sanitarios de ingreso al municipio".

Definió que en esta turística ciudad, los establecimientos deberán contar con una "Certificación de Seguridad y Salud" que emitirá un comité integrado por representantes de la Jurisdicción Sanitaria, Protección Civil, Consejo Turístico y la Dirección de Desarrollo Económico, Relaciones Internacionales y Organizaciones no Gubernamentales.

El alcalde precisó que la reanudación de la actividad económica será gradual, ordenada, cauta y responsable para no poner en riesgo a la ciudadanía; para ello, cada fase y medida será constantemente evaluada.

En la fase cero retomarán actividades los mercados y centros comerciales, restaurantes, taquerías, cafeterías, tiendas de abarrotes, artículos de limpieza, artesanías, ropa, calzado, ferreterías y tlapalerías, estacionamientos y peluquerías, entre otros.

En la fase 1, abrirán los hoteles, parques públicos, cines, teatros, bibliotecas, centros culturales, iglesias y centros religiosos, centros de congregación de personas (no deberá exceder de 10 personas).

En la fase 2, será la reapertura de centros deportivos como gimnasios, canchas públicas de las colonias y comunidades.

Y por último, en la fase 3 se retomarán las actividades económicas en cantinas, bares, centros nocturnos, botaneros, jaripeos, bailes, eventos públicos y privados; casas de renta y hospedaje en cualquiera de sus modalidades incluidos Air B&B, museos, spa, centros de masajes, recorridos turísticos, viaje en globos, paseos y demás actividades turísticas.

GUARDIA NACIONAL VIGILARÁ LOS INGRESOS A LA CIUDAD

En la sesión, el ayuntamiento describió que el "Protocolo para los Filtros Sanitarios de ingreso al municipio" contempla la vigilancia en las entradas al municipio: Querétaro, Celaya-Comonfort, Guanajuato, Dolores Hidalgo, Doctor Mora y en Central de Autobuses.

Las vigilancia se ejecutará con un equipo conformado por personal de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Protección Civil y Secretaría de Salud.

El protocolo contempla la comunicación con los tripulantes de los vehículos que pretendan ingresar a la ciudad en materia sanitaria, para lo que personal de salud les preguntará el motivo de su visita y se les tomará la temperatura.