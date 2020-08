Aprueban uso obligatorio de cubrebocas sin multa en Naucalpan

El Cabildo de Naucalpan aprobó el uso obligatorio de cubrebocas, pero sin sanciones para evitar abusos policiales pero también buscar frenar el avance de la pandemia que hoy suma 4 mil 225 casos positivos a Covid-19 y 629 decesos en este municipio que ocupa el cuarto lugar de incidencia del Estado de México.

Los ediles aprobaron ratificar la recomendación número 2 del 2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que señala como obligatorio el uso del cubrebocas en los 125 municipios mexiquenses, la cual se ha cumplido desde hace tiempo en Naucalpan, apuntó el síndico Max Alexander Rábago.

En Naucalpan se han repartido más de 130 mil cubrebocas, informó la síndica Abigail Ruiz Coutiño, en tanto que el regidor Pedro Antonio Fontaine indicó el reparto de 50 mil barbijos reutilizables para evitar la generación de basura y señaló la importancia de dotar de esta protección a los migrantes que cruzan y que por el cierre de fronteras se han quedado temporalmente en Naucalpan. El regidor Anselmo García Cruz, advirtió que al aceptar y hacer nuestra la recomendación de la Codhem para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, "no vaya ser utilizada por los elementos de seguridad como un botín".

Al inicio de la pandemia "hubo mensajes de que habría multas y serían de 4 mil 800 pesos. No quisiera que esta recomendación fuera aprovechada por malos elementos para hacer su agosto", reiteró. En Cabildo los regidores también aprobaron garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales que la ciudadanía ha brindado durante la pandemia por Covid-19.

Este virus ha marginado y estigmatizado a las personas que se han enfermado de coronavirus, "conocí un caso en Las Huertas, donde los vecinos no querían pasar frente a la casa donde vivía" un enfermo, lamentó el regidor Anselmo García Cruz.

En otro tema, en esta sesión de Cabildo, la alcaldesa Patricia Durán Reveles afirmó que pedirá a la comisión de Movilidad que analice y se coordine con la Junta de Caminos del Estado de México, para encontrar una solución a la "cuchilla" vial de Periférico Norte en la salida de la Florida, donde este año se han registrado seis choques y volcaduras.