"Aquí no hay intocables", dice titular de la SFP sobre investigación a Bartlett

Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirmó que en la investigación que se abrió por las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en la inhabilitación de 10 años de Rosario Robles del servicio público no hay lugar a fobias ni a intocables.

En reunión con medios tras la firma de dos acuerdos entre la SFP y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para garantizar el acceso a información de calidad, la secretaria indicó que la investigación del exgobernador de Puebla está abierta y cuando se tengan los resultados se darán a conocer públicamente.

"La investigación está abierta, lo único que puedo reiterar en este caso es que no hay filias ni fobias, aquí no hay intocables, y vamos a seguir haciendo de la ley nuestra regla de oro", comentó.

En una investigación hecha por el periodista Carlos Loret de Mola y Arelí Quintero y publicada por EL UNIVERSAL el pasado 28 de agosto, se encontró que Bartlett Díaz declaró ante la SFP una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje reporta que su fortuna es 16 veces más grande -sólo en propiedades-, y detalla que el director de la CFE ha obtenido 25 propiedades (23 casas y dos terrenos) por medio de familiares, empresas y presuntos prestanombres, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos.

Este martes, Loret de Mola publicó en El Gran Diario de México que Manuel Bartlett en su declaración patrimonial y de conflicto de interés dejó fuera su relación con 12 empresas y afirmó no tener ningún interés que le pueda implicar conflicto.

El periodista encontró que de 2001 a 2017, la familia Bartlett constituyó diez sociedades, cinco encabezadas por su pareja Julia Abdala Lemus y cinco por su hijo León Manuel Bartlett Álvarez. Y en otras dos, el titular de la CFE participa directamente: ambas fueron creadas antes del año 2000 y están aún vigentes en el Registro Público de la Secretaría de Economía.

--"A Rosario Robles se le aplicó la sanción de inhabilitación más baja"

En tanto que al referirse al caso de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Sedesol y vinculada a proceso por el caso de la Estafa Maestra, y a quien se le inhabilitó por 10 años por haber falseado información patrimonial, la titular de la SFP aseguró que esta inhabilitación fue dentro del marco de la ley y que incluso, se aplicó la sanción más baja.

"(en la inhabilitación de Robles) Se aplicó la ley, incluso se asignó la responsabilidad más menor en términos de la ley que corresponde aplicar, y le digo a la sociedad y a la involucrada es que aquí no hay fobias o dados cargados en contra de nadie, es un proceso administrativo", comentó.

Agregó que la extitular de la Sedatu, quien permanece desde hace más de un mes en prisión preventiva oficiosa en la cárcel de Santa Martha Acatitla, está en su derecho a impugnar esta inhabilitación por 10 años del servicio público.