Archivo de la Memoria Trans rescata historias de mujeres trans

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El Archivo de la Memoria Trans busca dignificar la vida de las mujeres trans a través de la preservación de fotografías.

Terry Holliday y Emma Yessica Duvali, dos de las fundadoras de este proyecto, señalaron que el archivo congrega testimonios sobre la vida personal y pública de uno de los movimientos más fuertes de diversidad sexual que hay en México, pero a su vez sostiene una denuncia contra la violencia sistémica que han sufrido por muy largo tiempo.

Archivo de la Memoria Trans es un instrumento que sirve para hacer presente la memoria de quienes ya no están y de las muchas que siguen luchando, pero sobre todo es un lazo de unión entre una comunidad, que si bien ha estado dispersa por mucho tiempo, siempre ha existido, explicó Holliday en el "Martes de Artes Visuales", realizado en la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

"Siendo nosotras muy afortunadas por haber llegado a una edad mayor a los 50 años, pues compartimos en distintas dimensiones situaciones dolorosas, pero también un inmenso orgullo en común, por lo que ahora somos también un enlace con las chicas que se fueron al extranjero para seguir siendo reconocidas, pero sobre todo para que las que están más invisibles sientan el gran valor que tienen", agregó Holliday.

"Es un acervo complicado, pues muchas compañeras, desde que dejaron sus casas o a sus familias, no tuvieron oportunidad de retratarse, por lo que nos hemos propuesto conseguir y recabar la mayor cantidad de testimonios visuales. (...) Radica aquí la memoria de las hermanas que perdimos", declaró Duvali.

González Aguirre, moderador de esta charla, concluyó que estos retratos son un testimonio que persigue la visibilización y la represión vivida no sólo por parte de una sociedad machista, sino también de un Estado transfóbico que durante mucho tiempo orilló a estas mujeres vivir azuzadas y en clandestinidad, por lo que su lema es "Por memorias vivas y por el derecho a un presente digno y a futuro".