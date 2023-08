Ariadna Fernanda: Diferencias entre fiscalías de CDMX y Morelos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- La detención de Uriel Carmona, fiscal de Morelos, representa para los familiares de víctimas de ciertos delitos un tipo de justicia debido a que por las declaraciones que hizo sobre el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ella fue revictimizada; aunque por otro lado se asegura que es una acción intimidatoria y totalmente de un tinte político.

Aquí te enumeramos algunas de las contradicciones en las que cayeron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la de Morelos por las que se acusa al titular de haber atrasado la investigación.

¿Feminicidio o broncoaspiración?

El 30 de octubre se reportó la desaparición de Ariadna Fernanda de 27 años, un día después su cuerpo fue encontrado por un ciclista que transitaba en la carretera La Pera-Cuatla, él fue quien difundió en redes sociales las fotos de los tatuajes de la joven, lo que agilizó su identificación.

Así fue que la Fiscalía de Morelos acudió a levantar el cuerpo de Ariadna, pero fue tras una primera necropsia hasta el 3 de noviembre que entregaron el cuerpo de la joven.

Trauma múltiple

Tras una análisis científico-técnica médico-forense FGR determinó que la muerte de Ariadna Fernanda efectivamente fue por un traumatismo craneoencefálico, trauma toráxico y trauma múltiple, convirtiéndose así en una feminicidio.

Y no en un accidente como concluyó la Fiscalía de Morelos que aseguró que la joven no presentaba golpes propios de violencia, sino que sólo fue una broncoaspiración secundaria, por intoxicación etílica.

Traumatismo craneoencefálico

Luego un examen detallado la FGR concluyó que Ariadna murió por víctima de descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de la superficie craneal contra un plano duro, son la causa del fallecimiento de la víctima, sentenció.

Video de Rutel cargando a Ariadna

La prueba contundente que presentó la Fiscalía de la CDMX para demostrar que la muerte de Ariadna se trataba de un feminicidio fue un video.

En el metraje que se mostró en conferencia de prensa se ve a Rautel "N", el presunto feminicida, cargado el cadáver de la joven, horas después el cuerpo fue localizado en la carretera La Pera-Cuautla.

FGR documenta el caso

La víctima se encontraba en el domicilio del procesado "R", junto con éste y con la procesada "V", en el momento de su fallecimiento, que se puede ubicar cronológicamente entre las 22:00 horas del 30 de octubre y las 01:00 horas del 31 de octubre de 2022.

A partir de las 10.26 a.m. del día siguiente, 31 de octubre, se tiene el video en el que el procesado "R" se ubica en el estacionamiento de su domicilio, cargando el cuerpo de una mujer en visible estado de rigidez; y lo introduce en un vehículo, saliendo de inmediato.

A las 11.04 a.m. se observa el mismo vehículo circulando a la altura de la caseta de Tlalpan, en dirección a Morelos.

La información técnica permite ubicar el equipo telefónico del procesado "R", a las 11.26 a.m. en Tepoztlán, Morelos, a 5 kilómetros del área donde se encontró el cadáver.

A las 12.24 p.m. de ese mismo día, "R" regresó a su domicilio.

A las 14.16 horas de ese día, la procesada "V", sale del edificio, regresando 3 minutos después, acompañada de una persona de sexo masculino, quien llevaba una bolsa de plástico y diversos artículos en su mano.

A las 15.20 horas, dicho sujeto sale del departamento, cargando la misma bolsa de plástico.

Mientras tanto, a las 14.46 horas, se realiza el hallazgo del cuerpo de "A", en el sitio ya señalado, en el estado de Morelos.

¿Uriel Carmona tenía vínculos con presunto feminicida?

La entonces jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum acusó a la Fiscalía General de Morelos y a su titular, Uriel Carmona Gándara, de intentar ocultar información sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.

El 7 de noviembre de 2022, la exmandataria presentó una serie de imágenes y videos respecto de la investigación del caso, ahí señaló a Carmona Gándara de tener "presuntos vínculos" con el principal sospechoso del feminicidio: Rautel "N", y de querer protegerlo.

"El fiscal general de Justicia del Estado de Morelos, está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos", afirmó.

Tras los señalamientos en contra del fiscal de Morelos, la Fiscalía Anticorrupción de esta entidad abrió una carpeta de investigación, en tanto, Uriel Carmona, defendió el trabajo del órgano de justicia que encabeza y advirtió que los trabajos fueron realizados por un médico legista.