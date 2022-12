Arquidiócesis pide a peregrinos a no bajar la guardia ante Covid-19

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- La Arquidiócesis Prima de México (APM) pidió a los creyentes a no bajar la guardia en esta temporada invernal a fin de evitar la transmisión de infecciones respiratorias, manteniendo el uso de cubrebocas, el empleo del gel antibacterial, especialmente en los lugares no abiertos, y en las celebraciones litúrgicas.

"Queremos animarlos a no bajar la guardia, a fin de evitar la transmisión de infecciones respiratorias, manteniendo el uso de cubrebocas, el empleo del gel antibacterial, especialmente en los lugares no abiertos, y en las celebraciones litúrgicas", mencionaron.

Además enfatizaron que tras mejorar la situación de contingencia sanitaria, se está iniciando la temporada invernal en la que las enfermedades respiratorias y contagios suelen incrementarse, como actualmente está ocurriendo como los casos de Covid-19 e influenza.

Detallaron que la Sagrada Comunión puede continuar recibiéndose en la mano o en la boca, cuidando siempre el debido respeto y recogimiento ante el Santísimo Sacramento, y consumiéndola delante del Sacerdote.

"Es importante que entre todos mantengamos esas medidas de prevención, este esfuerzo redundará en beneficio de cada uno, para vivir este tiempo unido en familia, con la alegría y paz que nos trae el Nacimiento del Niño Dios", finalizaron.

Alertan a peregrinos por bajas temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informa que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 04:00 a 07:00 horas de la mañana del domingo 11 de diciembre de 2022.