Arranca en Michoacán segunda fase del Plan Integral de Seguridad

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, arrancó este martes la segunda fase del Plan Integral de Seguridad en el estado, en el que anunció que busca acompañar a los municipios para reforzar sus policías.

Dijo que el objetivo es que todos los elementos de seguridad pública de los municipios sean debidamente capacitados y que aprueben los exámenes de control de confianza.

Adelantó que su gobierno no va a descansar hasta tener la mejor Policía de México en el estado.

Destacó que Apatzingán se convierte en el primer municipio del estado que tiene su estado de fuerza completo, con policías certificados y preparados.

"He decidido acompañar a los municipios para que cumplan con su estado de fuerza. Por ejemplo, Apatzingán, que tiene 131 mil habitantes, significa que debe tener por lo menos 260 policías y eso es lo que vamos a hacer", expuso Aureoles Conejo.

Dijo que, a partir de hora, Apatzingán tendrá su estado de fuerza de 260 elementos para hacerle frente al reto de la seguridad pública de su municipio, y así hacerle con los demás municipios.

Adelantó que su gobierno apoyará, además, con el estado de fuerza que tiene en el cuartel regional de Apatzingán, para que ante cualquier contingencia se aumente el estado de fuerza en esa región de la Tierra Caliente.

"Históricamente descuidamos la tarea de seguridad pública y hay que reconocer que cualquier esfuerzo que haga el gobierno federal va a ser insuficiente si los municipios y estados no asumimos la responsabilidad que nos toca", reconoció.

Aureoles Conejo se dijo contento porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que Michoacán será de los primeros estados donde llegará la Guardia Nacional.

"Pero si nosotros no trabajamos abajo, no tendremos los resultados que queremos", enfatizó el mandatario michoacano.

Consideró que si en el municipio y el estado no se fortalecen sus capacidades, va a ser insuficiente.

"Respeto la dinámica de los municipios, pero ojalá que todos se convenzan y le entremos. Si es así, no habrá municipio que no tengan insuficiente estado de fuerza y que no tengan policías certificados", convocó Silvano Aureoles.

Al respecto, afirmó que su administración ya trabaja para que los policías cuenten con seguro de vida, seguro de acceso a la salud, seguro jurídico, un programa de vivienda para que le den certeza a su familia y un programa de becas para sus hijos.

"La seguridad pública no tiene color partidario, no tiene ideología; no debe de ser una causa electoral, política o partidaria. Es la seguridad de los ciudadanos y ahí no debemos escatimar nada", sostuvo el mandatario michoacano.

Guardia Nacional llegará hasta julio

Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que será hasta el próximo mes de julio cuando el gobierno federal envíe sus primeras tropas de la Guardia Nacional el estado de Michoacán.

En el arranque de la segunda fase del Plan Integral de Seguridad en Michoacán, Durazo Montaño sostuvo que durante julio habrán de desplegarse elementos de la Guardia Nacional en nueve regiones del estado.

Dijo que será un total de 4 mil 50 efectivos que se desplegarán paulatinamente en las distintas regiones de Michoacán para acompañar la iniciativa del gobernador Silvano Aureoles Conejo y garantizar cuanto antes estándares razonables de seguridad y estabilidad.

"Vivimos una emergencia que no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones en materia de seguridad", dijo.

El secretario de Seguridad apuntó que el acuerdo de coordinación con los ayuntamientos de ninguna manera va en demérito de la autonomía municipal, ni implica una claudicación.

Por el contrario, agregó, refleja madurez de las autoridades para entender el momento el que enfrenta México.

Alfonso Durazo enfatizó que los eventos de violencia ocurridos en días recientes en Michoacán, "nos recuerdan que los grupos delincuenciales no cesan en su intento de alterar la seguridad y cometer actos criminales".

"Debemos cerrar filas con toda determinación para combatirlos, con inteligencia y con una capacidad de fuerza como la que hoy impulsa el gobernador Silvano Aureoles y la cual nosotros felicitamos", agregó.

Ante la propuesta de Aureoles de reforzar a los ayuntamientos financieramente y certificar a los cuerpos municipales de seguridad, el funcionario federal consideró que sin duda, el mandatario michoacano le ha dado al tema la mayor prioridad en su agenda.

"Comenzando por el respaldo presupuestal sin el cual cualquier iniciativa está destinada al fracaso", reiteró.

"Cuente usted con el respaldo del gobierno de la República para el fortalecimiento territorial con la presencia de las instituciones federales", expresó Durazo Montaño al gobernador michoacano.