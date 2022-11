A-AA+

Arranca FIL con "billetiza" con rostro de Villanueva Lomelí



Sábado, 26 de noviembre de 2022 16:53 | Espectáculos, Cultura y Estilos | JALISCO-FIL



GUADALAJARA, Jal., noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- Con una lluvia de billetes de 500 pesos, que en el anverso tienen el rostro de Villanueva Lomelí y en el reverso el rostro de Raúl Padilla, dos individuos protestaron al interior de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el momento en que Padilla, presidente de la FIL, y Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG) observaban una danza tradicional con la que Sharjah, el emirato árabe Invitado de Honor de la Feria, inauguró su pabellón.

Con la billetiza que calló sobre las cabezas de ambos se cubrió la alfombra del pabellón de Sharjah, que ante la comprensión de tal hecho, se afanaba en levantar los billetes, así como otros papeles que simulan otro billete de 500 pesos con la leyenda "El dinero es para sus intereses NO para los estudiantes" y el hashtag #LaUDGNoEsTuNegocio.

En el segundo billete se incluye un mensaje en el que se señala: "Hagamos, el partido de Raúl Padilla. La agrupación Hagamos que se convirtió en partido político en septiembre recibió aportaciones económicas de integrantes de al menos 13 estructuras de la Universidad de Guadalajara(UdeG), incluyendo centros universitarios, prepas y hasta sindicatos afines".

Y es que la Feria de este año se da entre una serie de conflictos entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el rector y el presidente de la FIL, por recorte del presupuesto a la casa de estudios porque desde el gobierno acusan que Padilla tiene tomada la feria y la cultura desde la Universidad.

La protesta entró así a la Feria con una lluvia de billetes. El rector Villanueva Lomelí lamentó la forma de la protesta y la calificó como “una vergüenza”.

"No sé si el País invitado entienda que fue una falta de respeto hacia nosotros o hacia ellos, quiero pedirle una disculpa a la delegación de Sharjah por el gobernador que tenemos en Jalisco, que en verdad sepan que la manifestación es contra el rector, contra las autoridades, pero no contra ellos", señaló Villanueva quien agregó: "Lo único que siento es pena. Estoy avergonzado".

Los dos individuos fueron sacados del recinto ferial por gente de seguridad de la FIL de Guadalajara.