Arranca la 4T en Puebla

Puebla, Pue.- Al rendir protesta como gobernador para el periodo 2019-2024, Miguel Barbosa Huerta reveló que la deuda estatal que dejaron los gobiernos anteriores, y que está asfixiando las finanzas públicas, asciende a 44 mil millones de pesos, por lo que adelantó que la Contraloría estatal aplicará auditorías en busca de cualquier irregularidad al respecto.

Desde el Congreso local, después de jurar el cargo y junto a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Barbosa aseguró que este 1 de agosto, con su gobierno, arranca la Cuarta Transformación en Puebla.

"Me inspiro en el pensamiento de un hombre de época, de un gigante, me inspiro en el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador", dijo Barbosa ante 37 diputados locales. Sobre la deuda estatal, el morenista dijo que Puebla necesita saber la verdad y la reconciliación es aplicar la ley y no evadirla.

"Señoras y señores se los voy a decir, [la deuda] asciende a alrededor de 44 mil millones de pesos, Puebla necesita y reclama saber la verdad, por eso he instruido a la Contraloría del estado, que hay que fortalecerla, para llevar a cabo auditorías a los gobiernos anteriores (...) si existen irregularidades, que espero no existan, habrá la aplicación de la ley", dijo.

En su toma de protesta estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el titular de la CFE, Manuel Barttlet, y los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Mario Delgado, así como varios gobernadores. Adelantó que se va a morir en la raya por regresar la paz y la tranquilidad a los poblanos. Asimismi, adelantó que se van a comprar 100 patrullas, se dotará de armamento, tecnología y habrá más elementos policiacos.

"Todo nuevo en la Cuarta Transformación. Un gobierno que no resuelva el tema de la seguridad pública podrá resolver muchos otros asuntos, pero nunca pasará", aseguró.