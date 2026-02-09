Arranca la campaña de vacunación en CDMX

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México arrancó formalmente la jornada de vacunación contra el sarampión con el despliegue de mil 500 brigadistas que harán barridos territoriales y aplicarán vacunas en más de un centenar de módulos ubicados en sitios estratégicos, como estaciones del Metro y zonas de alta concentración.

En total estarán operando 21 puntos de vacunación con horario extendido —de 9:00 a 23:00 horas— distribuidos en las 16 alcaldías; 50 módulos estarán en lugares de "alta concentración" como mercados, el Zócalo y el Bosque de Chapultepec, otros 100 módulos se localizarán en estaciones del transporte público: 70 del Metro, 10 de Metrobús, 10 en estaciones de transportes eléctricos y 10 puntos de RTP.

Al encabezar el arranque de la campaña de vacunación, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que se desplegarán 50 brigadas para que vacunen en escuelas de nivel medio superior y superior y otras 250 brigadas harán barridos territoriales, iniciando por colonias de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

En el Bosque de Chapultepec —donde arrancó la estrategia—, la mandataria precisó que los mil 500 brigadistas que estarán aplicando las vacunas estarán en puntos fijos y la otra mitad en módulos itinerantes.

