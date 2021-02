Arranca registro para vacunación

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal lanzó la plataforma mivacuna.salud.gob.mx para el pre-registro de más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que recibirán la vacuna contra el Covid-19, en la segunda etapa del plan de vacunación.

Empero, luego de su puesta en marcha, el sitio web presentó diversas fallas e interrupciones en su funcionamiento "debido a la saturación de registros".

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell afirmó: "Esta mañana, al estarlo anunciando, inmediatamente se suscitó una sobredemanda, lo cual nos da muchísimo gusto, esto habla de la claridad que tiene el pueblo de México sobre la importancia de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, y protegerse y proteger a los demás del Covid-19. Estas consultas fueron de una frecuencia inusual, se estuvieron registrando, en algún momento, más de 65 mil a 70 mil entradas por segundo, esto obviamente saturó el sistema".

En algunos casos la página no podía abrirse, el tiempo de espera para un registro era superior a una hora o en otros casos se interrumpía y sacaba a los usuarios de la página; sólo algunos han podido registrarse con éxito en la plataforma.

Como parte de esta iniciativa, los siervos de la nación tendrán acceso y manejarán ese padrón de más de 15 millones de adultos mayores, porque hasta el momento el gobierno sólo tiene datos —nombre, edad, lugar de vivienda— de poco más de 9 millones de ciudadanos mayores de 68 años (65 años, en el caso de pueblos indígenas) que son beneficiarios de pensión universal.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que a partir de ayer quedó abierto el registro de personas adultas mayores en la plataforma del gobierno de México para la vacunación, por lo que pidió no dejarse confundir.

"Ojo, no se deje confundir de otras plataformas. Sabemos que se han anunciado localmente algunas plataformas en los estados. No existe ninguna plataforma que no sea la del programa de vacunación de México. Hasta el momento ninguna vacuna contra SARS-CoV-2 está a disposición de otra entidad que no sea el gobierno de México".

Sobre las fallas reportadas al inició de la jornada, el subsecretario López-Gatell pidió a la población "no angustiarse" y llamó a intentarlo de nueva cuenta para conseguir el registro.