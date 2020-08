Arrecia pugna entre PT y PRI por presidir la Cámara de Diputados

A 72 horas de que en la Cámara de Diputados se defina quién será el próximo presidente de la Mesa Directiva, continuó la disputa entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido del Trabajo (PT), e incluso se abrió el escenario de dividir el cargo y que cada fracción encabece por seis meses.

Primero, las bancadas de la Cuarta Transformación cerraron filas en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y para que el PT presida San Lázaro; incluso, el coordinador de Morena, Mario Delgado, aseguró que no hay que temer si el petista Gerardo Fernández Noroña resulta presidente de la Cámara de Diputados, pues está seguro de que sería respetuoso e institucional.

Pero el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, reclamó que la presidencia les corresponde a ellos y aseguró que en su fracción no aceptan migajas: o presiden la Mesa Directiva el año legislativo completo o no presiden nada, pues la dignidad y el honor están por encima de cualquier cargo.

René Juárez dijo que a ellos no los espantan con "el petate del muerto", de que hay nuevos legisladores del PT o de que hay "guardados", pues hasta ayer jueves seguían siendo la tercera fuerza.

Aceptó que hubo dos factores que han influido de manera directa en la definición de quién debe presidir la Mesa Directiva y uno es el caso del extitular de Pemex, Emilio Lozoya, que ha lastimado injustamente a su organización y dijo que hay un discurso de odio contra el tricolor por esto.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, pidió unidad a sus legisladores y dijo que tienen que ir en consenso con una sola propuesta por la Mesa Directiva, porque eso es lo que los va a hacer fuertes, y ofreció todo el respaldo a su bancada.

En este contexto, Mario Delgado —quien podría dejar la Cámara para buscar la presidencia nacional de Morena— aseguró que la alianza legislativa que tienen con PT, PES y Partido Verde está más fuerte y sólida que nunca; dijo que están actuando a la altura y ningún cargo los va a dividir, como pretenden afuera.

"Estamos actuando a la altura, y no nos va a dividir ningún cargo, como pretenden afuera. Nada nos va a dividir, nos vamos a poner de acuerdo, y van a salir bien las cosas para todos", dijo.

Reforzó: "El diputado Noroña es un buen compañero, es un legislador muy experimentado y creo que hay que respetar también su trabajo. Noroña sabe asumir cuando le toca un papel de oposición y cómo le tocaría jugar un papel institucional como presidente de la Cámara. Si él es electo, pues no representaría a un partido, nos representaría a todos, yo creo que lo haría muy bien, de manera muy respetuosa, por la experiencia que tiene, por el compromiso que tiene también con la Cuarta Transformación".

No descartó que se pudiera dividir la presidencia seis meses para el PRI y otros seis para el PT, y pidió esperar, hacer sus apuestas para el próximo lunes 31 de agosto, cuando se definirá quién es el sucesor de Laura Rojas.

El coordinador del PT en la Cámara, Reginaldo Sandoval, informó que este viernes 28 de agosto se registrará a los nuevos diputados de su bancada, con lo que lograrán ser la tercera fuerza en San Lázaro y con ello presidir la Mesa Directiva.

No quiso explicar cuántos diputados nuevos tendrá el PT, pero aseguró que serán la tercera fuerza y liderarán San Lázaro a partir del 1 de septiembre. La víspera, Fernández Noroña dio a conocer que ya tienen "amarrados" seis diputados federales más, y con eso rebasan al PRI.

Por su parte, Jorge Argüelles, coordinador del PES, dejó atrás la división que tuvo con Reginaldo Sandoval por la "compra" de sus diputados, y dijo que están convencidos de que habrán de trabajar al lado de Morena, del PT y del Verde.