Arremete oposición contra Morena por desaparición de fideicomisos

Los grupos parlamentarios de oposición del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados arremetieron contra la propuesta de sus colegas de Morena de desaparecer 44 fideicomisos, entre ellos, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el Fondo de Desastres Naturales, el desarrollo agropecuario, ciencia, tecnología e innovación; deporte, la cinematografía así como el pago a los exbraseros, entre otros.

El grupo parlamentario del PRI, que encabeza René Juárez, expresó su preocupación por la extinción de los Fideicomisos decretada por el Presidente de la República, y cuya iniciativa fue presentada este miércoles, debido a que pudiera poner en riesgo los fondos de pensiones que incluyen recursos de los trabajadores, las prestaciones laborales, la atención oportuna de desastres naturales, los gastos catastróficos de salud, el mantenimiento de carreteras y los fondos de estabilización que dan certidumbre a las finanzas públicas del país.

"Se trata de temas medulares para México y las familias mexicanas. Los Fideicomisos constituyen un ahorro responsable hecho durante muchos años, con un fin y un objetivo que brinda certidumbre y viabilidad a diversos proyectos y servicios que brinda el gobierno Federal", determinó el tricolor.

El PRI informó que al cierre de 2018 existían 335 Fideicomisos con un saldo de 878.7 mil millones de pesos. Durante 2019, se crearon 9 fideicomisos y se cerraron 6, por lo que actualmente hay 338 Fideicomisos con un saldo de 740.5 mil millones de pesos; es decir, sufrieron una disminución de 138.1 mil millones de pesos respecto al 2018, ya que el gobierno Federal decidió utilizar el ahorro de los mexicanos para compensar la caída de ingresos fiscales.

Para ponerlo en perspectiva, dijeron los priistas, los recursos que hasta ayer miércoles, concentraban los Fideicomisos representan el 12.3% del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para 2020; lo que equivale a 15 veces más el presupuesto autorizado para el campo.

"El gobierno Federal no puede seguir comprometiendo el patrimonio de los mexicanos, como ya lo hizo con el Fondo de Estabilización, un ahorro que estaba destinado para crisis o contingencias, que se utilizó para compensar la baja recaudación ante el decrecimiento de la economía", explicaron los tricolores.

Agregaron que se trata de uno de los blindajes más responsables de nuestra economía; hoy, estamos en una posición de extrema vulnerabilidad para enfrentar el Covid-19. Si se pretende proteger los bolsillos de los mexicanos, los recursos para atender la emergencia sanitaria deben salir del gobierno y no del patrimonio de los ahorradores.

"Cerrar los fideicomisos es una medida desesperada para conseguir recursos ante la serie de errores que se han cometido en esta administración. El gobierno mexicano puede tener recursos adicionales si suspende de forma temporal proyectos que no son prioritarios en este momento como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya", explicaron.

En tanto, el PRD, en voz de su coordinadora, Verónica Juárez, dijo que en lugar de recurrir a otras medidas para obtener recursos ante la crisis económica, la 4T está dispuesta además a desfondar políticas públicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el fondo de desastres naturales, el desarrollo agropecuario, ciencia, tecnología e innovación; deporte, la cinematografía y el pago a los exbraseros.

Verónica Juárez dijo que en vez de buscar una reforma fiscal de fondo, recurrir a empréstitos o fomentar la inversión productiva mediante una política contracíclica, el gobierno sigue desmantelando las finanzas públicas en aras de mantener el dogma neoliberal de un equilibrio de las finanzas públicas a toda costa.