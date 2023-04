Arremeten contra exconsejeros de INE durante renovación de comisiones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL). - Las y los consejeros del INE advirtieron a los partidos políticos que la renovación de comisiones no implica el cambio de criterios en la aplicación de multas y medidas por violar la ley electoral; mientras que Morena y PRI acusaron que antes hubo excesos y censura.

En sesión del Consejo General, el diputado del PRI, Hiram Hernández, acusó a los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de operar en contra de su partido, al señalar que no había piso parejo.

Además, afirmó que, mediante la Comisión de Vigilancia de la ASF, trabajarán con el Órgano Interno de Control del INE, revisarán las cuentas de la presidencia de Lorenzo Córdova para que, en caso de detectar anomalías, denunciarlas y castigarlas.

"Los exconsejeros Lorenzo y Ciro emprendieron una clara y abierta operación política contra el PRI. Su enojo consistió en que ellos querían controlar el proceso de designación de los consejeros electorales, querían poner a sus sucesores en la silla", señaló.

"Debo decirlo, porque mi pecho no es bodega, que nuestro partido ciertamente sintió un fuerte embate de particularmente dos de los consejeros que se fueron que estaban operando políticamente para afectarnos. Celebro ampliamente que ya se hayan ido", acusó.

En el mismo sentido, Eurípides Flores, representante de Morena, confió en que la nueva integración de las comisiones lleve a un trabajo renovado, y no de censura como afirmó que ocurría con los anteriores consejeros.

"Se debe revitalizar, regresar a la esencia del trabajo de las comisiones que es la aplicación de la ley; sin ir a interpretaciones o tratarla de hacer de justicieros. Nosotros decíamos que prácticamente se había convertido en un comité de censura", manifestó.

Consejeros defienden resoluciones. La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Claudia Zavala, afirmó que no hay persecución ni tendencias hacia ningún partido, y que las resoluciones del INE han sido confirmadas un 99% de las veces.

"Creo que eso es a lo que tenemos que apelar más que las descalificaciones y los calificativos que podemos tener, respecto de las fuerzas políticas. El cambio de las y los consejeros no es un cambio de Constitución, es una renovación de integrantes que tiene una secuencia en el propio sistema y en la aplicación del sistema", apuntó.

Por su parte, el consejero Jaime Rivera subrayó que atribuir las decisiones del Consejo General a dos exconsejeros le parece una falta de respeto a todos los que adoptan decisiones por mayoría, es decir, al menos seis.

"Incluso para no frustrarse no se deberían crear expectativas de cambios radicales en la forma de funcionamiento, porque esos no los va a haber porque la ley es la misma, la Constitución es la misma, y criterios y procedimientos que incluso han sido confirmados por los tribunales, en términos generales deberán continuar", insistió.

El Consejo General del INE aprobó por unanimidad la integración de las comisiones con las nuevas consejerías, entre las que destacan la Comisión de Quejas y Denuncias, que será presidida por Claudia Zavala, e integrada por Rita Bell López y Jorge Montaño.

La Comisión de Fiscalización estará presidida por Uuc-kib Espadas, e integrada por Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Rita Bell López.