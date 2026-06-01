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Nacional

Arremetió contra Fox y FC

La presidenta Sheinbaum acusa narcogobierno con los panistas

Por El Universal

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Arremetió contra Fox y FC
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el acto de rendición de cuentas realizado este domingo para lanzar una nueva crítica contra los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes responsabilizó de haber permitido la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México y de haber impulsado la guerra contra el narco.

      Estas declaraciones se producen un día después de la reaparición pública de los expresidentes Fox y Calderón en Chihuahua, donde participaron en el evento panista #YoConMaru para respaldar a la gobernadora ante el caso de los agentes de la CIA.

      Al hablar de los gobiernos anteriores, Sheinbaum Pardo señaló: "no olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador".

      "Su obra cumbre: el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno. Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior", dijo.

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