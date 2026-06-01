Arremetió contra Fox y FC
La presidenta Sheinbaum acusa narcogobierno con los panistas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el acto de rendición de cuentas realizado este domingo para lanzar una nueva crítica contra los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a quienes responsabilizó de haber permitido la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de México y de haber impulsado la guerra contra el narco.
Estas declaraciones se producen un día después de la reaparición pública de los expresidentes Fox y Calderón en Chihuahua, donde participaron en el evento panista #YoConMaru para respaldar a la gobernadora ante el caso de los agentes de la CIA.
Al hablar de los gobiernos anteriores, Sheinbaum Pardo señaló: "no olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador".
"Su obra cumbre: el fraude electoral de 2006 que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno. Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior", dijo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum endurece postura ante EEUU
AP
Sheinbaum asegura que no aceptará injerencia extranjera en México
Claudia Sheinbaum presenta segundo informe de gobierno en CDMX
El Universal
Diversas figuras públicas expresaron su apoyo y análisis tras el discurso de Sheinbaum sobre injerencia extranjera.
Monte de Piedad designa nuevo director tras huelga prolongada
El Universal
José Antonio Murillo Garza, con experiencia en banca y academia, liderará la institución desde junio.