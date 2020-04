Arresto y multa a quien no porte cubrebocas en vía pública en Quintana Roo

Personas que no acaten las restricciones de movilidad dentro de las ciudades y entre municipios, así como el uso obligatorio de cubre bocas en vía pública, serán multadas e incluso, arrestadas administrativamente, advirtió el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Ya en Fase tres, con 511 casos positivos y 71 defunciones por Covid-19, el mandatario indicó que en la entidad, el momento más crítico se prevé del 25 de abril al 15 de mayo.

Reforzarán las medidas extremas de distanciamiento social en áreas públicas y las restricciones para la circulación peatonal a las personas que no realicen actividades esenciales, o que estén moviéndose sin razones de abasto o de emergencia de salud.

El uso del automóvil particular en fines de semana será limitado. Quedará prohibida la circulación en vehículos con placas de otros estados o permisos provisionales de circulación, con excepción de aquellos que participen de actividades esenciales, los cuales tendrán que tramitar un tarjetón especial.

Se continuará con el cierre a la circulación de más vías primarias y se instalará un mayor número de filtros en zonas peatonales y vehiculares; también se reduce as corridas del transporte público y se establecerá la obligación de circular únicamente con el 50% de su capacidad. El tránsito entre municipios se disminuirá.

"La desobediencia civil a dichos mandamientos administrativos, especialmente al del uso del cubrebocas, puede provocar sanciones, incluido el arresto administrativo", advirtió, al remarcar que quien piense que desacatando las restricciones, perjudica o daña al gobierno, en realidad "se está jugando la vida" y expone al resto de la comunidad.

El problema es que en la ciudad no hay abasto de cubrebocas. Las tiendas de autoservicio y las transnacionales no cuentan con estos accesorios.

Joaquín González señaló desde hace una semana que elementos de la Policía Quintana Roo entregarían cubrebocas a las personas que estuvieran en la calle o que estarían disponibles en la corporación, pero la disposición ha sido parcialmente acatado.

En cuanto a los tarjetones, la gente se ha quejado sobre la imposibilidad para ponerse en contacto con la dependencia policiaca, también a cargo de esa medida, y poder registrarse a trámite en los números proporcionados.

El salvoconducto se hará efectivo, obligatoriamente, a partir del martes 28 de abril. En tanto, hasta las 23:59 horas del lunes, será suficiente identificarse con credencial de trabajo o cédula profesional.

"Los vehículos de renta prestados o arrendados también podrán circular si sus conductores realizan actividades esenciales, pero deberán también tramitar su tarjetón en el mismo periodo.

"Cualquier urgencia o emergencia médica, sanitaria o alimentaria, permite la utilización de estos vehículos durante el tiempo que dure la necesidad emergente", precisó por separado, este viernes, el secretario de Seguridad Pública del estado, Alberto Capella.