Arribará a Cozumel crucero de Disney con 68 mexicanos

Por razones humanitarias, este jueves arribará al muelle de Punta Langosta de Cozumel, el crucero Disney Magic Fantasy, con 68 trabajadores mexicanos, repatriados, 15 de ellos, con residencia en Quintana Roo, quienes trabajan para la naviera Disney Cruise Line.

La noche de este martes la titular de la Secretaría Estata del Salud de Quintana Roo (SESA), Alejandra Aguirre Crespo, explicó que estas personas no han podido regresar a México debido a la situación mundial provocada por la propagación del coronavirus Covid-19. En un mensaje difundido esta misma noche la funcionaria explicó que las y los trabajadores han estado a bordo de la embarcación desde el 13 de abril, sin presentar síntomas del virus, por lo que llevan más de 14 días sin manifestar algún indicio de contagio.

"Ellos han estado bajo estricto aislamiento durante más de 14 días y ninguno presenta síntomas de la enfermedad", sostuvo. La llegada de la embarcación activará protocolos de sanidad internacional para la revisión de la tripulación, la toma de temperatura, la libre plática y la corroboración de los datos de personas que pudiesen registrar alguna infección respitaroria. Una vez que se verifique la situación, se tome la temperatura y se realicen las encuestas de salud correspondientes, se permitirá el atraque de la embarcación y el desembarco de las y los pasajeros a territorio nacional.

"Las 68 personas que llegan son trabajadores mexicanos de la empresa naviera y no tendrán contacto con la comunidad; 15 de los repatriados son quintanarroenses y estarán bajo estricta cuarentena.

"A todos se les practicaran pruebas para verificar que estén libres de la enfermedad; los otros 53 bajarán a sus lugares de origen y saldrán en vuelos coordinados por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores", detalló Aguirre Crespo. Al respecto el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, indicó que en la aplicación de medidas y protocolos sanitarios, participará -además de personal de Sanidad Internacional- el Comité de Salud Municipal y agentes de Migración; los repatriados no tendrán interacción con la gente de la isla.

"Quiero dejar en claro que el crucero Disney Fantasy no llegará con turistas, se trata de trabajadores mexicanos, todos ellos sanos, que laboran para Disney Cruise Line y que en estos momentos se quedaron sin su fuente de empleo, debido a la crisis causada por la pandemia de Covid-19", aseguró. Una vez en tierra y habiendo desembarcado, las y los repatriados abordarán una embarcación de la transportadora marítima Winjet, para cruzar hacia Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, y de ahí los llevarán a sus lugares de origen. "Como municipio, atendimos una petición presentada hace muchos días. La aceptación se realizó en coordinación con los gobiernos federal y del estado, porque estas personas son mexicanas y estos momentos son de mucha solidaridad y apoyo entre todos los mexicanos", indicó.