Artesanos de Oaxaca exigen reconocimiento con protesta pacífica

Más de dos decenas de artesanos de Oaxaca se concentraron este viernes en el andador turístico de la capital del estado para demandar al Poder Legislativo y Ejecutivo el reconocimiento constitucional de su labor, así como de sus creaciones artísticas.

Con una muestra de la elaboración de sus artesanías a mano, esta mañana se reunieron para protestar por aún no ser considerados jurídicamente como un ramo especial de la economía del estado, y del país.

"Lo que estamos pidiendo es el reconocimiento como artesanos, como parte de la economía de Oaxaca y de todo México. Porque al artesano no se le ha dado el valor que tiene, quien genera parte de la economía del país", señaló Eligio Zárate, artesano proveniente de Santa María Atzompa, municipio conurbado a la capital oaxaqueña.

Por ello, proponen a la Cámara de Diputados y al Senado la modificación del último párrafo del inciso A, del artículo 2 de la Constitución Política de México, para que las comunidades indígenas dejen de ser consideradas como entidades de interés público, y pasen a ser sujetos de derecho.

A partir de eta solicitud, buscan además que el sector artesanal sea considerado ramo especial de la economía, debido a que representa al 10.4% del total de la población en México, y según la encuesta satélite del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aporta el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Los artesanos de esta entidad buscan que con este reconocimiento también puedan contar con el respaldo gubernamental para combatir el ambulantaje y la importación de artesanías provenientes de otros países como China.

"También tapar el ambulantaje que nos está invadiendo, y que a nosotros, como artesanos propios, nos afecta mucho el competir con otras artesanías que no son del país", indicaron.

Adicional a ello, pretenden que con este reconocimiento constitucional pueda darse otros beneficios para ellos como la creación de un órgano rector especializado, la generación de las reglas de operación, la fundación de centros de capacitación y certificación artesanal, estímulos para la investigación y fomento artesanal.

Así como facilidades para su inscripción a la seguridad social, y reglas fiscales propias como el pago del 8% y del 5% del IVA e ISR.