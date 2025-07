Artesanos reubicados del Reforma: "En el Blanquita no vendemos ni para comer"

Artesanos indígenas que fueron reubicados de Paseo de la Reforma a la explanada del Teatro Blanquita, alcaldía Cuauhtémoc, aseguraron que ese espacio de venta está "muerto" y que únicamente han vendido 100 pesos en tres días, entre los 70 vendedores.

Por lo que piden que el Gobierno capitalino cumpla con la publicidad del lugar que se les prometió, así como con rutas de Turibus para que lleguen turistas a comprar sus artesanías.

"Aquí está prácticamente muerto, llevamos desde el sábado y sólo dos compañeros se han persignado, con piezas de 50 pesos cada uno, cuando antes en Reforma sí salía. Como quien diría: nos vinieron a botar a una zona que no trae nada de gente", dijo Gustavo Martínez, lider de los artesanos.

Este sábado la Secretaría de Gobierno (Secgob) de la Ciudad de México informó en Instagram que, como parte de la reubicación de 150 artesanos que estaban en Paseo de la Reforma, se abrió un nuevo centro artesanal en la explanada del Teatro Blanquita, a través de un diálogo "consensuado".

El representante indígena expuso que, después de ocho meses de permitirles que permanecieran el Paseo de la Reforma, el Gobierno local les ofreció que se quedaran de forma permanente en este nuevo lugar, sin embargo lo ven poco viable por la poca afluencia de clientes en la zona.

"No pasa gente, vemos movimiento para nadie entra y pues ya se supone que deberían venir a comprarnos, pero casi no pasan extranjeros, porque es una realidad: que a nosotros nos compran más extranjeros que mexicanos", aseguró.

Incluso, dijo, de los 150 reubicados, apenas unos 70 se encuentran vendiendo, "yo creo que por lo mismo, porque dicen 'para qué si no pasa nadie'".

Gustavo Martínez aseguró que esta reubicación se dio con la condición de que el Gobierno capitalino, en colaboración con la Secretarías de Cultura y Turismo, hiciera publicidad a este nuevo lugar, habilitara Turibuses, pusiera música y creara proyectos de venta junto con ellos, sin embargo, "sentimos que van muy lentos o de plano nada más nos engañaron".

"Por eso queremos que nos ayuden, porque si no vendes no comes, andamos al día, por eso nada más queremos ver que nos puedan ayudar y que cumplan", señaló.

Mientras tanto, Paseo de la Reforma -donde permanecieron durante ocho meses-, ya se encuentra prácticamente liberada, pues en las últimas tres semanas se han levantado desde la calle de Lotería Nacional hasta Reforma 222; sin embargo, aún continúan pocos ambulantes dispersados por esta zona; mientras que a la altura de la Estela de Luz continúan las mismas carpas de comida; principalmente.