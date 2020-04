Artistas piden a Hacienda y a Cultura a explicar el futuro del FONCA

Cientos de artistas, creadores, escritores, agrupaciones, asociaciones, compañías, colectivos, academias, productores, gestores y promotores culturales, festivales, casas productoras, espacios independientes, fundaciones, enviaron la noche de este sábado a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, una carta para manifestar su "profunda preocupación" porque no han emitido "una declaración clara y contundente" respecto al alcance del decreto expedido el jueves para fideicomisos y mandatos sustanciales en materia de Arte y Cultura en México, como son el FONCA, la Cineteca Nacional, Foprocine, Fidecine, EDUCAL y otros.

"Esta falta de claridad ha generado inquietud e incertidumbre en la comunidad artística y cultural. Quienes nos dedicamos a las artes consideramos que la posible desaparición del FONCA derrumbaría toda la estructura que durante años hemos construido para hacer viable, aunque sea un mínimo, pero indispensable desarrollo de nuestra actividad, con reconocidas transparencia y legalidad", dice el documento.

Además, los firmantes que hasta el momento son cerca de mil, indicaron que desde los meses previos al inicio de este gobierno, han buscado a las autoridades de Cultura para dialogar y exponerles sus necesidades urgentes.

"Con gran desconcierto nos damos cuenta de que la autoridades, además de que no han tomado en cuenta nuestras peticiones, están dando pasos que podrían implicar un terrible retroceso, conduciendo a un desmantelamiento total de los pocos mecanismos públicos que nos han permitido sobrevivir como sector durante los últimos años", dijeron.

Por ello, añadieron, exhortaron a los funcionarios a que se pronuncie públicamente, "de manera inmediata", sobre el futuro de los fideicomisos y mandatos para arte y cultura que existen en el país; y, de ser necesario, que Frausto "encabece" la lucha por defender estos mecanismos de financiamiento "que no son dádiva de ninguna autoridad, sino conquista del esfuerzo de toda la comunidad artística a lo largo de más de tres décadas". Y Herrera le piden que se pronuncie a favor sobre la continuidad de los fideicomisos y mandatos.

Entre los firmantes se encuentran el cineasta Arturo Rispetein, los actores Marina de Tavira, Daniel Giménez Cacho, Joaquín Cosío, Blanca Guerra, Arturo Beristain, Alberto Estrella, los artista Lorena Wolffer y Alberto Castro Leñero, los coreógrafos Cecilia Lugo y Jaime Camarena, los dramaturgos José Ramón Enríquez y Jaime Chabaud, el director de escena Damián Cervantes, Delfos Danza Contemporánea, Ensamble Tambuco, el Foro Shakespeare, la Academia Mexicana de la Lengua, Red de Espacios Culturales Independientes Organizados de la CDMX A.C, entre muchos otros.